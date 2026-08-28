. Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas ou sobre as causas do incêndio

Imagens do incêndio/Foto: Reprodução

Um incêndio registrado na noite desta sexta-feira (28) assustou moradores do Segundo Distrito de Sena Madureira. As chamas foram percebidas em uma área próxima ao cemitério da comunidade, gerando preocupação devido à possibilidade de o fogo se espalhar e atingir o local.

Diante da situação, moradores acionaram o Corpo de Bombeiros, que foi mobilizado para controlar o incêndio e impedir que as chamas avançassem em direção ao cemitério.

A rápida atuação da equipe foi importante para evitar que o fogo alcançasse a área do campo-santo e pudesse provocar danos maiores. Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas ou sobre as causas do incêndio.

O período de estiagem e a vegetação seca contribuem para a rápida propagação das chamas, aumentando a preocupação com ocorrências dessa natureza em áreas próximas a residências e espaços públicos.

Veja o vídeo: