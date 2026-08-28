28/08/2026
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Incêndio é registrado próximo a cemitério em Sena Madureira; VÍDEO

. Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas ou sobre as causas do incêndio

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Incêndio é registrado próximo a cemitério em Sena Madureira; VÍDEO
Imagens do incêndio/Foto: Reprodução

Um incêndio registrado na noite desta sexta-feira (28) assustou moradores do Segundo Distrito de Sena Madureira. As chamas foram percebidas em uma área próxima ao cemitério da comunidade, gerando preocupação devido à possibilidade de o fogo se espalhar e atingir o local.

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Diante da situação, moradores acionaram o Corpo de Bombeiros, que foi mobilizado para controlar o incêndio e impedir que as chamas avançassem em direção ao cemitério.

A rápida atuação da equipe foi importante para evitar que o fogo alcançasse a área do campo-santo e pudesse provocar danos maiores. Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas ou sobre as causas do incêndio.

O período de estiagem e a vegetação seca contribuem para a rápida propagação das chamas, aumentando a preocupação com ocorrências dessa natureza em áreas próximas a residências e espaços públicos.

Veja o vídeo:

 

 

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