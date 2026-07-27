27/07/2026
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Influenciadoras prometem cobertura divertida da Expoacre 2026

Influenciadoras irão produzir conteúdos sobre os principais momentos da programação

Por Juan Vinícius, ContilNet 27/07/2026 às 18:04
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Influenciadoras prometem cobertura divertida da Expoacre 2026
Influenciadoras irão produzir conteúdos sobre os principais momentos da programação/Foto: reprodução

A contagem regressiva para a Expoacre 2026 já começou e duas influenciadoras prometem mostrar tudo o que acontece na maior feira de negócios do Acre de um jeito leve e divertido. A acreana Anny Gundim e a carioca Amora Stramandinoli, conhecida nas redes sociais como, farão a cobertura dos nove dias de evento em seus perfis.

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A ideia surgiu da parceria entre as criadoras de conteúdo, que decidiram produzir vídeos descontraídos para incentivar a população a participar da feira e, ao mesmo tempo, apresentar a cultura acreana para seguidores de outros estados.

Amora contou que é natural do Rio de Janeiro, mas mora no Acre, onde iniciou sua trajetória como influenciadora digital. Foi por meio da internet que conheceu Anny Gundim e, juntas, decidiram acompanhar toda a programação da Expoacre.

“A gente resolveu fazer a cobertura da Expoacre os nove dias, e aí justamente a gente foi lá pra poder ver como é que tava, fazer essa chamada justamente pra incentivar as pessoas locais a visitarem. E também levar um pouco do Acre pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, pros meus outros seguidores dos outros lugares”, disse.

Durante os nove dias de evento, as influenciadoras irão produzir conteúdos sobre os principais momentos da programação, como a cavalgada, os rodeios, os shows e as atrações do parque.

A proposta é aproximar ainda mais os visitantes da feira e mostrar, de forma espontânea e bem-humorada, tudo o que faz da Expoacre um dos maiores eventos da região Norte.

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Além da cobertura em tempo real, elas também prometem interagir com o público por meio de brincadeiras e distribuição de brindes.

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