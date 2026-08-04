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Jéssica promete vice atuante: “Vou correr os municípios e buscar os problemas”

éssica afirmou que não pretende exercer uma função apenas institucional

Por Matheus MelloAtualizado
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Jéssica promete vice atuante: “Vou correr os municípios e buscar os problemas”
Jéssica garantiu que estará presente nos municípios para ouvir a população. — Foto: Reprodução

A candidata a vice-governadora Jéssica Sales afirmou que pretende exercer um papel ativo caso seja eleita ao lado de Mailza Assis. Durante a convenção que oficializou a chapa governista, nesta terça-feira (4), ela disse que seguirá o mesmo estilo de atuação que adotou durante o mandato de deputada federal.

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Em entrevista ao ContilNet, Jéssica afirmou que não pretende exercer uma função apenas institucional e garantiu que estará presente nos municípios para ouvir a população e identificar os principais problemas.

“Ela vai esperar uma vice atuante, como eu sempre fui no meu mandato político como deputada federal. Dei o exemplo do que é ser político: é aquele que não se esconde, que anda, que conversa com a população, vai atrás das dificuldades e corre atrás da solução”, declarou.

A candidata também afirmou que pretende percorrer o Acre para acompanhar de perto a realidade da população e encaminhar as demandas ao governo.

LEIA TAMBÉM: jMailza, Jéssica, Gladson e Bittar são recebidos por multidão em convenção

“Esse é um momento histórico porque eu vou correr os municípios, hospitais, onde for preciso, para encontrar as pessoas que estiverem sofrendo. Vou buscar os problemas para poder trazer para quem vai resolver, que vai ser a governadora Mailza, se Deus quiser”, afirmou.

Jéssica compõe a chapa encabeçada por Mailza Assis e teve a candidatura oficializada durante a convenção da aliança governista realizada em Rio Branco.

VÍDEO:

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