Ao lado de Thor Dantas e de Socorro Rodrigues, dos candidatos da Frente Ampla pelo Acre, Jorge destacou obras que ajudaram a integrar Assis Brasil ao restante do estado

Evento reuniu candidatos ao Senado, ao governo e proporcionais na manhã deste sábado/ Foto: Ascom

Depois de passar por Xapuri e Brasiléia, a Frente Ampla pelo Acre chegou a Assis Brasil, na manhã deste sábado, 29, dando continuidade à agenda de lançamento das candidaturas no Alto Acre. O ato reuniu os candidatos ao Senado, Jorge Viana, e ao governo do Estado, Thor Dantas, além de lideranças políticas, candidatos proporcionais, apoiadores e moradores do município localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia.

Participaram também o ex-senador Aníbal Diniz e os candidatos a deputado federal André Kamai, Márcio Alécio, Virgílio Viana, além dos candidatos a deputado estadual Iwlly, Edu, Padre Antônio e do ex-prefeito de Assis Brasil, professor Manoelzinho, cuja candidatura à Assembleia Legislativa foi destacada durante o encontro.

A atividade começou com um momento de emoção e respeito à memória do vice-prefeito de Assis Brasil, Reginaldo, com um minuto de silêncio em sua homenagem.

“Minha história também está aqui”

Em seu discurso, Jorge Viana relembrou sua ligação familiar e política com Assis Brasil. Contou que seu pai, Wildy Viana, viveu no município quando a localidade ainda era conhecida como Vila Paraguaçu e afirmou que parte importante de sua própria trajetória pública está ligada à região.

“Minha história também está aqui. Meu pai, Wildy Viana, morou aqui quando Assis Brasil ainda era Vila Paraguaçu. Tenho uma relação de muito carinho com esta terra, onde o Brasil começa, na nossa tríplice fronteira”, afirmou.

Jorge também lembrou a importância histórica de Joaquim Francisco de Assis Brasil para a democracia brasileira, destacando sua atuação na construção da legislação eleitoral que instituiu o voto secreto, criou a Justiça Eleitoral e abriu caminho para o direito das mulheres ao voto.

Segundo ele, essa história ajuda a explicar a relação que construiu com a população do município ao longo de décadas.

“Assis Brasil sempre soube responder ao amor que temos por esta terra. A política, quando é feita com decência e propósito, transforma a vida das pessoas. Foi isso que procuramos fazer quando tivemos a oportunidade de governar”, disse.

Da viagem a cavalo à integração pela Estrada do Pacífico

Jorge recordou uma das experiências que marcaram sua passagem pela região: uma viagem a cavalo pelo ramal do Icuriã, quando conheceu de perto as dificuldades enfrentadas pelas famílias do interior e constatou a ausência de oportunidades educacionais para crianças e jovens.

“Eu fui a cavalo até o Icuriã e encontrei uma realidade em que os estudantes praticamente não tinham como continuar os estudos. Trabalhamos para levar da 5ª à 8ª série e, depois, o ensino médio. Trouxemos também a universidade para formar professores. Educação muda o destino das pessoas e de uma cidade”, afirmou.

O candidato ao Senado citou ainda investimentos realizados durante seus governos em escolas, pavimentação de ruas, mecanização agrícola, eletrificação rural e infraestrutura. Lembrou que, quando assumiu o governo, vários municípios acreanos não contavam com estrutura aeroportuária adequada e que oito aeroportos foram implantados ou estruturados naquele período, entre eles o de Assis Brasil.

Um dos principais símbolos dessa transformação, segundo Jorge, foi a integração rodoviária do Acre com o Peru. Ele lembrou a presença do então presidente Fernando Henrique Cardoso na inauguração da estrada até Assis Brasil e, posteriormente, a vinda do presidente Lula para a inauguração da Ponte da Integração Brasil–Peru.

“Eu construí a Estrada do Pacífico desde o primeiro quilômetro de Brasiléia até Assis Brasil. O mais difícil nós fizemos: abrir a estrada, levar energia para a zona rural, fazer aeroportos, escolas, ruas e construir a integração com o Peru. Agora precisamos cuidar do que foi feito e usar essa infraestrutura para gerar emprego, produção e renda”, ressaltou.

Jorge afirmou que, se eleito senador, terá entre suas prioridades a defesa permanente da BR-317 e da Estrada do Pacífico, fundamentais para Assis Brasil e para a integração comercial do Acre com os países vizinhos.

Produção e uma classe média rural

Ao tratar do futuro econômico da região, Jorge destacou o crescimento das exportações acreanas e o potencial estratégico de Assis Brasil como porta de entrada e saída para o mercado internacional e o Porto de Chancay. Segundo ele, o Acre já alcançou cerca de US$ 74 milhões em exportações neste ano e pode chegar a aproximadamente US$ 120 milhões até dezembro.

Para Jorge, os números refletem também o fortalecimento da política comercial brasileira no governo do presidente Lula e o trabalho desenvolvido por ele à frente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

O candidato defendeu que esse crescimento chegue diretamente aos produtores rurais. Entre as propostas, citou a implantação de sistemas integrados de produção para criação de aves e suínos, associados à agroindustrialização e à garantia de mercado.

“Experiências como a Dom Porquito começaram ainda no nosso governo. Agora podemos avançar. Quero, como senador, ajudar a estruturar sistemas integrados para a criação de frangos e porcos também em Assis Brasil, garantindo assistência, produção, mercado e renda. Precisamos ajudar a construir uma classe média rural, com famílias produzindo, ganhando dinheiro e vivendo bem no campo”, afirmou.

Manoelzinho como representante de Assis Brasil

Jorge também ressaltou a importância de Assis Brasil ampliar sua representação política e destacou a candidatura do ex-prefeito e professor Manoelzinho a deputado estadual.

“Assis Brasil precisa ter alguém que conheça cada comunidade, cada dificuldade e cada potencialidade deste município defendendo seus interesses na Assembleia Legislativa. O professor Manoelzinho conhece essa realidade e pode ser uma voz importante para ajudar Assis Brasil”, declarou.

Thor defende desenvolvimento a partir das potencialidades de cada município

O candidato ao governo, Thor Dantas, afirmou que a passagem por Xapuri, Brasiléia e Assis Brasil reforça a necessidade de construir políticas públicas a partir das características e necessidades de cada região do Acre.

Segundo Thor, Assis Brasil não pode ser vista apenas como o último município da BR-317, mas como uma cidade estratégica para o desenvolvimento econômico do estado por sua localização na fronteira com Peru e Bolívia e sua conexão com a rota para o Pacífico.

“Assis Brasil está numa posição extraordinária. Aqui está uma das portas do Acre para o mundo. Precisamos transformar essa localização em oportunidade para quem vive aqui, fortalecendo a agricultura, a pecuária, a agroindústria, o comércio e criando condições para que os produtos acreanos cheguem a novos mercados”, afirmou.

Thor defendeu ainda a recuperação da capacidade de planejamento do Estado, com investimentos em infraestrutura, apoio à produção e presença efetiva do poder público nos municípios mais distantes da capital.

“O desenvolvimento não pode ficar concentrado em Rio Branco. O governo precisa olhar para Assis Brasil e enxergar tudo o que essa região pode produzir e gerar de riqueza. Nosso compromisso é fazer o Estado voltar a ser parceiro dos municípios, dos produtores e das pessoas que querem trabalhar e construir uma vida melhor”, disse.

A agenda em Assis Brasil integra uma série de atividades da Frente Ampla pelo Acre no Alto Acre. Depois dos atos realizados em Xapuri, na quinta-feira, 27, e Brasiléia, na sexta-feira, 28, a programação chegou neste sábado a Assis Brasil e segue para Epitaciolândia, encerrando a passagem dos candidatos pela região.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom