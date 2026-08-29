29/08/2026
ContilNet Notícias Logo

Sindmed-AC realiza sabatinas com candidatos ao governo

Encontros de 60 minutos serão transmitidos ao vivo pelo YouTube a partir de 1º de agosto

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Sindmed-AC realiza sabatinas com candidatos ao governo
Cronograma de entrevistas começa no dia 1º de setembro. — Foto: Reprodução

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) promove, a partir de 1º de setembro, uma série de sabatinas com os candidatos ao governo do estado para debater os principais desafios e propostas voltadas à saúde pública. Os encontros terão duração de 60 minutos cada e serão transmitidos ao vivo pelo canal oficial da entidade no YouTube.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A mediação será conduzida pelo jornalista Marilson Maia. Os debates terão como base os planos de governo e as diretrizes apresentadas pelos concorrentes, reunindo questionamentos formulados por diretores da entidade, médicos filiados e pelo público por meio da internet.

O cronograma de entrevistas começa no dia 1º de setembro com Tião Bocalom. Em seguida, serão ouvidos Allan Rick, no dia 3 de setembro, e Thor Dantas, no dia 8 de setembro.

A rodada será concluída no dia 10 de setembro com a participação da atual governadora e candidata à reeleição, Mailza Assis. A presença de Mailza foi confirmada após a diretoria do sindicato acolher solicitação enviada pela chefe do Executivo, com o objetivo de assegurar a pluralidade e o equilíbrio democrático no diálogo com a categoria médica e com a população.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.