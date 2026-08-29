Thor aponta Assis Brasil como porta de novos mercados para o Acre

Postulante do PSB ao Palácio Rio Branco cumpriu agenda de lançamento de campanha na tríplice fronteira/ Foto: Ascom

A posição de Assis Brasil na fronteira com o Peru precisa ser transformada em oportunidade de desenvolvimento, geração de emprego e integração econômica. A defesa foi feita pelo candidato ao Governo do Acre, Thor Dantas (PSB), neste sábado (29), durante o lançamento de sua campanha no município.

Para Thor, Assis Brasil ocupa uma posição estratégica para um Estado que precisa ampliar mercados, fortalecer sua produção e aproveitar melhor a ligação terrestre com os países vizinhos e o acesso ao Pacífico.

“É aqui que o Acre encontra o Peru e se conecta com outras possibilidades de comércio e desenvolvimento. Não podemos continuar olhando para Assis Brasil como uma cidade no fim da estrada. Assis Brasil está no começo de uma rota que pode abrir mercados, movimentar nossa produção e criar oportunidades para toda essa região”, afirmou.

A proposta está alinhada ao plano de governo do candidato, que reconhece a fronteira com Peru e Bolívia como um ativo estratégico e prevê políticas de infraestrutura, industrialização e integração econômica, além do fortalecimento dos serviços públicos no interior.

“Assis Brasil também é terra de produção. Tem agricultura familiar, pecuária, café, mandioca, banana, milho e muita gente trabalhando no campo. E aqui existe uma vantagem extraordinária: estamos na fronteira. Então não podemos pensar apenas em aumentar a produção. Temos que dar assistência ao produtor, melhorar os ramais, ajudar a escoar, agregar valor e olhar para o Peru também como mercado. Quem produz aqui precisa ter condições de produzir mais, vender melhor e ganhar mais”, defendeu.

A saúde também ocupou espaço no discurso. Médico, Thor criticou a baixa capacidade de resolução dos serviços no interior e afirmou que moradores de municípios mais distantes continuam dependendo de longos deslocamentos para conseguir atendimento especializado ou realizar procedimentos que poderiam ser ofertados regionalmente.

“Quem mora em Assis Brasil não pode ser penalizado pela distância da capital. Uma pessoa não pode precisar viajar centenas de quilômetros para conseguir uma consulta especializada, um exame ou um procedimento que o Estado tem obrigação de oferecer mais perto de onde ela vive. Nós formamos profissionais, temos estrutura que pode ser fortalecida e precisamos organizar uma rede regional capaz de resolver muito mais. Saúde não pode depender do CEP de quem precisa de atendimento”, afirmou.

O candidato também fez críticas à atual gestão estadual e afirmou que a mudança defendida por sua candidatura passa pela capacidade de reunir uma equipe preparada e enfrentar problemas que, segundo ele, foram agravados nos últimos anos.

“O Acre não aguenta mais quatro anos desse jeito. O que está faltando é equipe, planejamento, experiência e olhar para os problemas reais das pessoas. Nós temos um plano, sabemos o que precisa ser feito e vamos reunir gente competente para fazer acontecer”, declarou.

Thor destacou ainda a importância de uma articulação política com o candidato ao Senado Jorge Viana (PT) e com o presidente Lula para viabilizar investimentos e projetos para o Estado.