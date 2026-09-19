Jorge Viana e Thor Dantas fazem ato de campanha em Marechal Thaumaturgo

Candidato ao Senado afirmou que pretende trabalhar por oportunidades para que os jovens possam construir o futuro no Acre

Jorge Viana e Thor Dantas participaram de ato de campanha neste sábado (19), em Marechal Thaumaturgo /Foto: Ascom

Marechal Thaumaturgo recebeu, neste sábado (19), os candidatos Jorge Viana (PT), ao Senado, e Thor Dantas (PSB), ao Governo do Acre, para um ato de campanha que reuniu apoiadores, lideranças políticas e comunitárias do município.

Participaram ainda Perpétua Almeida, candidata a deputada federal; os candidatos a deputado estadual Isaac Piyãko e Edvaldo Magalhães; além do vice-prefeito Edésio Matos, vereadores e lideranças locais. A agenda integra a passagem da chapa pelo Vale do Juruá nesta reta final da campanha.

Frente ampla e união política

Em sua fala, Jorge destacou a presença de lideranças de diferentes grupos políticos e afirmou que sua candidatura ao Senado busca reunir forças para trabalhar pelo Acre, independentemente das diferenças partidárias.

“Estou representando uma frente ampla, com pessoas de diferentes partidos. Isso aqui é uma soma. Precisamos olhar para quem tem disposição para trabalhar, construir soluções e ajudar o Acre”, afirmou.

Jorge também agradeceu o apoio recebido de lideranças de Marechal Thaumaturgo e citou manifestações de antigos adversários políticos como exemplo da ampliação do diálogo em torno de sua candidatura.

“Não tenho ressentimento de ninguém. Quem não votou em mim em outra eleição pode votar agora. Estamos construindo uma nova relação, com respeito às diferenças e com muito amor pelo Acre”, disse.

Jorge relembra investimentos em Marechal Thaumaturgo

Ao falar de sua relação com o município, Jorge relembrou ações realizadas durante seus governos e afirmou que já conhecia de perto as comunidades e os desafios de Marechal Thaumaturgo antes mesmo de assumir o Executivo estadual.

Entre as iniciativas mencionadas, citou melhorias na pista de pouso, implantação do ensino médio, oferta de ensino superior no município, investimentos no abastecimento de água, infraestrutura urbana e construção de unidade hospitalar.

“Eu conhecia Marechal Thaumaturgo, já tinha subido e descido esses rios e visitado comunidades antes de ser governador. Sabia das dificuldades enfrentadas pelas famílias. Quando levamos o ensino médio para cá, por exemplo, ajudamos a evitar que muitos jovens precisassem deixar suas famílias para estudar em Cruzeiro do Sul. Depois, trouxemos também a oportunidade de fazer faculdade aqui”, relembrou.

Oportunidades para a juventude

Outro ponto destacado por Jorge foi a necessidade de ampliar as oportunidades de trabalho e renda para evitar que jovens deixem o Acre em busca de melhores condições de vida em outros estados.

O candidato relatou o encontro recente com uma mãe que se despedia da filha, no aeroporto de Cruzeiro do Sul, enquanto a jovem seguia para Santa Catarina em busca de emprego.

“Eu quero que as oportunidades aconteçam aqui no Acre, para que nossa juventude possa estudar, trabalhar e construir sua vida perto da família. É também por isso que sou candidato ao Senado. Quero usar minha experiência para ajudar a encontrar soluções e trazer investimentos para o nosso estado”, afirmou.

“Quero ser senador para resolver problemas”

Jorge disse ainda que pretende exercer o mandato no Senado com foco na articulação de recursos, investimentos e soluções para os municípios acreanos.

“Quero ir a Brasília para ajudar a resolver os problemas do Acre, de Marechal Thaumaturgo, de Cruzeiro do Sul, das nossas estradas, aeroportos e municípios. Conheço os caminhos e sei como trabalhar para buscar soluções. Esse é o compromisso que estou assumindo”, declarou.

Ao encerrar, Jorge agradeceu a recepção e afirmou estar confiante e preparado para voltar ao Senado.

“Eu nunca me senti tão preparado para uma missão como agora. Quero voltar ao Senado para trabalhar pelo Acre e pelas pessoas que vivem aqui. É esse voto de confiança que estou pedindo”, concluiu.

Veja o vídeo e fotos:

Conteúdo Original / Fonte: Ascom