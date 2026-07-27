27/07/2026
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Jovem desaparece em Rio Branco e família pede ajuda para localizá-lo

Família pede ajuda para encontrar Wyslom

Por Dry Alves, ContilNet 27/07/2026 às 21:27
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Jovem desaparece em Rio Branco e família pede ajuda para localizá-lo
Wyslom é procurado desde domingo, dia 26/Foto: Reprodução

Familiares de Wyslom Vinícius pedem ajuda da população para localizar o jovem, desaparecido desde domingo, 26 de julho, em Rio Branco.

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Conhecido como “Cabeludo”, Wyslom foi visto pela última vez no bairro Vila Betel. Desde então, conforme as informações divulgadas pela família, não houve notícias sobre seu paradeiro.

Um cartaz com a fotografia e os dados do desaparecido começou a circular pelas redes sociais com o objetivo de ampliar as buscas. Familiares também solicitam que a publicação seja compartilhada para alcançar moradores de diferentes regiões da capital acreana.

Quem tiver informações que possam ajudar a encontrar Wyslom pode entrar em contato com os familiares pelos telefones:

  • (68) 99245-9485
  • (68) 99259-7791
  • (68) 99213-0855

A orientação é que apenas informações concretas sejam repassadas, evitando trotes ou mensagens que possam prejudicar as buscas e aumentar a angústia da família.

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