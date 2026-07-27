Jovem desaparece em Rio Branco e família pede ajuda para localizá-lo

Wyslom é procurado desde domingo, dia 26/Foto: Reprodução

Familiares de Wyslom Vinícius pedem ajuda da população para localizar o jovem, desaparecido desde domingo, 26 de julho, em Rio Branco.

Conhecido como “Cabeludo”, Wyslom foi visto pela última vez no bairro Vila Betel. Desde então, conforme as informações divulgadas pela família, não houve notícias sobre seu paradeiro.

Um cartaz com a fotografia e os dados do desaparecido começou a circular pelas redes sociais com o objetivo de ampliar as buscas. Familiares também solicitam que a publicação seja compartilhada para alcançar moradores de diferentes regiões da capital acreana.

Quem tiver informações que possam ajudar a encontrar Wyslom pode entrar em contato com os familiares pelos telefones:

(68) 99245-9485

(68) 99259-7791

(68) 99213-0855

A orientação é que apenas informações concretas sejam repassadas, evitando trotes ou mensagens que possam prejudicar as buscas e aumentar a angústia da família.