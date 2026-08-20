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Justiça determina retificação de resultado final do concurso da PM do Acre

A medida consta no Edital nº 153 SEAD/PMAC, de 19 de agosto de 2026, publicado no Diário Oficial do Estado

Por Redação ContilNet
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Justiça determina retificação de resultado final do concurso da PM do Acre

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e a Polícia Militar do Acre (PMAC) publicaram nesta quinta-feira (20) a retificação do resultado final do concurso para aluno-soldado da corporação, em cumprimento a uma decisão judicial.

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A medida consta no Edital nº 153 SEAD/PMAC, de 19 de agosto de 2026, publicado no Diário Oficial do Estado.

Segundo o documento, a alteração está relacionada ao processo nº 5013812-12.2026.8.01.0001, que resultou na divulgação do resultado final da investigação criminal e social de um candidato e na consequente retificação do resultado final do concurso público.

O certame em questão foi originalmente aberto pelo Edital nº 044 SGA/PMAC, publicado em 18 de junho de 2018.

O novo edital apresenta o candidato na lista de resultado final do cargo de aluno-soldado do Quadro de Praças Combatentes, masculino.

A publicação ocorre em conjunto com outro edital, o de nº 154 SEAD/PMAC, também de 19 de agosto, que convoca o candidato relacionado ao processo judicial para matrícula no Curso de Formação de Aluno Soldado.

Com a decisão, o candidato passa a ter direito de seguir para a etapa de formação, observadas as demais exigências previstas no edital do concurso e nas normas da Polícia Militar.

O caso mostra que um concurso lançado originalmente em 2018 continua produzindo efeitos oito anos depois, em razão de uma disputa judicial relacionada à participação de candidato no processo seletivo.

Veja a lista completa:

retificação concurso PM

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