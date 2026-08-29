Klessinha comanda encerramento do Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul

Além dos shows, o público poderá acompanhar o Concurso de Melhor Farinha

O show marca o encerramento do festival | Foto: Divulgação

O 9º Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul chega ao fim neste sábado (29) com uma programação que reúne música, concursos e atrações culturais. O destaque da noite será o show da cantora Klessinha, que se apresenta pela primeira vez no evento.

A artista gravou um vídeo convidando o público do Acre para participar da festa e prometeu uma apresentação com muito ritmo e seresta. O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, também chamou os moradores para prestigiar o encerramento do festival.

Além dos shows, o público poderá acompanhar o Concurso de Melhor Farinha – Tipo Branca. A disputa vai distribuir R$ 7 mil entre os três primeiros colocados. O vencedor receberá R$ 4 mil, enquanto o segundo colocado ficará com R$ 2 mil e o terceiro, com R$ 1 mil.

A competição é uma forma de destacar os produtores locais e valorizar a qualidade da farinha produzida em Cruzeiro do Sul, produto que faz parte da história e da cultura do município.

Outro destaque da programação é o concurso de audiovisual, que também será realizado durante o encerramento do festival.

As atrações musicais começam às 17h, no Palco Alternativo, com o DJ Diemisson. Na sequência, sobem ao palco Ivonaldo Martins, Clysmann Barros e Tiago Nascimento. A programação termina com o show nacional de Klessinha.

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