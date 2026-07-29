Gaby Dobbins/Foto: ContilNet

A modelo acreana Gaby Dobbins está de volta ao Acre para passar alguns dias de férias ao lado da família e dos amigos.

Durante a estadia, a jovem participou de uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (29), em Rio Branco, onde falou sobre a carreira internacional, a campanha para a grife italiana Gucci e o orgulho de levar o nome do Acre para o cenário mundial da moda.

Um dos momentos mais marcantes da entrevista foi quando Gaby relembrou como recebeu a notícia de que havia sido escolhida para fotografar e ser a garota propaganda para a Gucci, uma das marcas de luxo mais conhecidas do mundo.

Segundo ela, o convite surgiu logo após sua estreia na Semana de Moda de Paris. Inicialmente, o trabalho seria apenas um lookbook para as redes sociais da marca.

“Foi quando eu debutei para a Cloé, que foi o meu primeiro desfile em Paris, meu primeiro desfile internacional de tudo. E aí eu voltei para o Brasil para ficar com a minha mãe e acho que passou umas duas semanas e a minha agência de Milão me mandou uma mensagem e falou assim “você está com essa opção para a Gucci”. Aí eu falei: “vamos deixar aí, se acontecer, aconteceu”, contou.

No entanto, meses depois, veio a surpresa. As fotografias acabaram sendo transformadas em campanha publicitária e passaram a estampar lojas da Gucci em diferentes países.

“Deu um tempinho saiu as fotos no Instagram. Depois de um tempo me mandaram a foto em Hong Kong da minha foto na loja. Tipo, porque até então eu não sabia que era uma campanha, não sabia que ia ser tornar uma campanha. Porque não era pra ser uma campanha, era pra ser só a foto pro Instagram. Acho que o Demina gostou muito e colocou lá na loja”, relembrou.

Orgulho das raízes acreanas

Durante a coletiva, Gaby também falou sobre a importância de representar o Acre no mercado internacional da moda e destacou que faz questão de manter viva sua identidade e suas origens.

“Acho que para mim é muito importante fazer o Acre ser representado, fazer que as pessoas saibam que o Acre existe e que o Acre tem muitos talentos também. Porque eu tenho certeza que tem muitas meninas por aí que tem muitos talentos ainda para mostrar lá fora”, disse.

A modelo contou que, em diversos países, ainda encontra pessoas que desconhecem a existência do estado.

“Acho que eu sempre vou querer ressaltar para todo mundo, tanto lá fora quanto aqui, que eu sou do Acre, eu nasci aqui, eu tenho muito orgulho de ser acreana. Muita gente fala que, tipo, você saiu daqui e foi lá para São Paulo, se eu fosse você, eu não ligava mais nem para o povo do Acre”, contou.

Estreia internacional

Gaby também recordou a emoção de participar da sua primeira temporada internacional de moda. Apesar da rotina intensa, ela descreveu a experiência como um divisor de águas em sua carreira.

“Eu não dormia direito, não comia direito mas graças a Deus eu consegui e eu acho que ter esse contato com os designers muito importantes da moda foi muito especial para mim, porque, querendo ou não, a Cloé é um exemplo. A Cloé me deu muita oportunidade de ver como as roupas são feitas. Então, tipo, eu tava lá com ela, eu tava com a designer, eu passei dois meses com ela e eu vi tudo sendo criado, tudo sendo criado à mão, ela desenhou tudo à mão no meu corpo”, disse.

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Segundo ela, a conquista ajudou a superar inseguranças que carregava desde o início da carreira.

“Nunca imaginei que eu ia chegar nessa parte da minha carreira de realmente conseguir desfilar lá fora e conquistar um espaço Brasileiro, acriano lá fora porque eu sempre me vi como uma pessoa muito insegura. Até hoje, às vezes eu olho pra mim e eu não me imagino fazendo isso porque eu não acho que as pessoas vão gostar de mim o suficiente. Então, acho que isso já foi um passo a mais porque me fez ver que as pessoas têm um olhar diferente pra mim”, completou.

Mensagem para quem sonha em seguir na moda

Ao falar sobre os jovens acreanos que desejam ingressar no universo da moda, Gaby incentivou as futuras modelos a persistirem, mesmo diante das dificuldades.

“A minha mensagem que eu sempre deixo para todo mundo é não desistir do sonho de vocês, porque às vezes parece que vai ser impossível, com certeza você vai achar que é impossível que você vai chegar lá, mas como eu falei no começo, tudo no tempo de Deus então você espera que Deus mostre para você que agora é a hora certa”, completou.

Próximos passos

Após um período de férias no Acre, Gaby retorna ao exterior para cumprir a agenda da próxima temporada internacional de desfiles.

O roteiro inclui as semanas de moda de Nova York, Londres, Milão e Paris, onde a modelo acreana continuará representando o Brasil nas principais passarelas do mundo.