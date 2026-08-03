Terceira noite da Expoacre confirmou a tendência de público crescente

Mailza reforçou que a estrutura foi organizada com atenção especial à segurança/Foto: Reprodução

Na abertura do rodeio da Expoacre 2026, a governadora Mailza Assis destacou a grande movimentação na feira do agronegócio, nesta segunda-feira (03).

“A nossa expectativa é consolidar o público que já temos e fomentar um crescimento expressivo na economia do estado, impulsionando a geração de emprego e renda, além de fortalecer a nossa produção e a nossa cultura”, afirmou a gestora.

Ela reforçou que a estrutura foi organizada com atenção especial à segurança e ao bem-estar dos frequentadores, permitindo que as famílias desfrutem do artesanato, da gastronomia e das novidades do setor produtivo. A gestora afirma que:

“A essência da feira reside justamente no protagonismo do setor produtivo e dos empreendedores; portanto, reduzir a participação direta do Estado em favor de mais expositores e comerciantes representa um avanço significativo”, disse.

Outro ponto central da edição é o fortalecimento do protagonismo empresarial, resultado de uma estratégia voltada à redução da presença estatal no evento para dar mais espaço aos comerciantes e produtores independentes.

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