Major dos Bombeiros do Acre realiza primeiro voo solo em formação de aviação

Trajetória do militar une experiência em missões terrestres à nova habilidade de pilotagem

Liberação surpresa para decolagem individual marca etapa fundamental na formação do oficial/ Foto: Reprodução

O major Biasoli, integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), alcançou uma etapa decisiva em sua formação na aviação ao realizar o primeiro voo solo de sua trajetória. A autorização para a decolagem sem o acompanhamento do instrutor na cabine foi concedida de forma surpresa, cumprindo uma das tradições mais marcantes da instrução aérea militar e civil.

A conquista simboliza a conclusão de uma intensa etapa de preparação técnica, marcada por rigorosos exames teóricos, treinamentos práticos e simulações de procedimentos de emergência.

Com histórico focado em operações terrestres de salvamento e combate a incêndios, o oficial expande sua atuação para a aviação de segurança pública e resgate aeromédico. A transição para o comando de aeronaves exige elevado nível de disciplina, precisão e controle emocional, competências agregadas ao longo dos anos de serviço prestados à corporação.

A qualificação de novos pilotos no âmbito das forças de segurança estaduais fortalece a capacidade de resposta rápida em regiões de difícil acesso no Acre, otimizando o transporte de enfermos, o apoio a comunidades isoladas e as missões de defesa civil.