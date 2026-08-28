Senador destacou aliança com lideranças presentes no ato, citou a ampliação de leitos de UTI durante a pandemia

Márcio Bittar durante o evento/Foto: ContilNet

O senador Márcio Bittar marcou presença no ato político realizado na noite desta sexta-feira (28), no espaço Gran Reserve, em Rio Branco, e proferiu um discurso focado na defesa do compromisso político, na gratidão às alianças firmadas e no resgate de ações federais destinadas ao Acre nos últimos anos.

Ao dirigir a palavra aos presentes com destaque para os trabalhadores da área da saúde que lotavam o salão, Bittar relembrou o início da construção de sua parceria com os pré-candidatos e enfatizou que o respeito mútuo e a firmeza de posicionamento são os pilares dessa união.

“Humildes, mas com palavra e determinação. A ingratidão é um defeito que procuro não ter, e não posso andar pelo Acre sem pedir apoio para a nossa chapa”, afirmou o parlamentar, ressaltando o valor da reciprocidade na caminhada eleitoral.

Em um dos momentos de maior engajamento com o público da saúde presente no evento, Márcio Bittar recordou o período da pandemia de Covid-19 para enfatizar a destinação de verbas federais ao sistema público de saúde acreano, incluindo a criação de mais de 300 leitos para atendimento à população.

“Perguntei quantos leitos foram aumentados na época da pandemia: foram mais de 300 leitos a mais. E sabe quem bancou? Sabe de onde veio o dinheiro? Veio do Governo Federal, veio do ex-presidente Jair Bolsonaro”, declarou o senador, que também esteve acompanhado pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro durante agendas no estado.

Bittar também mencionou a criação do auxílio emergencial como uma medida decisiva para socorrer trabalhadores informais, comerciantes e vendedores ambulantes afetados pelas restrições de circulação na época. O pronunciamento foi recebido com aplausos pelos militantes e encerrou a rodada de falas das principais lideranças que subiram ao palco do Gran Reserve.

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