Agroboi realiza Mega Feirão até este sábado, 25 de julho/Foto: Maria Fernanda Arival/ContilNet

O tradicional Mega Feirão da Agroboi segue atraindo um grande público em sua 7ª edição em Rio Branco. Com atendimento centralizado na unidade da Avenida Ceará, enquanto as demais filiais da rede em Rio Branco permanecem fechadas para concentrar a equipe, o evento tem registrado alta procura por materiais voltados à construção e reforma.

De acordo com o gerente comercial da Agroboi, Gustavo Gurgel, a equipe aguarda os clientes na loja da Avenida Ceará, com produtos em ofertas em todas as seções.

“O Mega Feirão acaba tendo procura em todas as seções, porém piso e porcelanato é o grande destaque. Todo cliente quer repaginar sua casa, então eles vêm em busca de realizar seus sonhos com novos produtos. Você que está em casa ainda dá tempo, estamos no segundo dia de Mega Feirão, temos ainda amanhã, vai ter um grande churrasco aqui para receber você cliente, para aproveitar as oportunidades. Todo o tempo a loja está sendo reabastecida e para lhe atender melhor”, disse.

Segundo Júlia Noronha, gerente da Agroboi, o evento tem sido um sucesso absoluto desde a abertura na quinta-feira, 23 de julho.

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Entre os produtos mais buscados pelos consumidores que desejam repaginar a casa estão os pisos, porcelanatos, tintas, vasos sanitários, pias e revestimentos em geral. A Agroboi tem condições especiais de pagamento e descontos em diversos setores, com produtos para todas as etapas da construção.

“O Mega Feirão está um sucesso, como sempre. O nosso Feirão está na sétima edição. Ontem foi sucesso total, hoje também, e amanhã também promete ser sucesso total. Para você que ainda não aproveitou, dá tempo, estamos só começando a nossa tarde de sexta-feira e vem um sabadão com muita oferta, muito estoque, muita variedade e preço baixo. Dá tempo de aproveitar o Mega Ferão da Agroboi”, disse.

Para quem ainda deseja aproveitar as oportunidades, o feirão continua com atendimento aberto ao público, até às 18h, nesta sexta-feira e sábado.