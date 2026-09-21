23/09/2026
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Confusão: motorista de app e passageiro trocam socos em briga no aeroporto

Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria provocado a discussão

Por Redação ContilNetAtualizado
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Confusão: motorista de app e passageiro trocam socos em briga no aeroporto
Caso aconteceu em Rio Branco/Foto: Reprodução

Uma discussão entre um motorista de aplicativo e um passageiro terminou em agressão em frente ao terminal do Aeroporto Internacional de Rio Branco. Um vídeo publicado pelo site Conexão Acre mostra o momento em que os dois homens discutem ao lado de um carro e, na sequência, entram em confronto físico.

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Nas imagens, motorista e passageiro trocam ofensas enquanto permanecem próximos ao veículo. Em determinado momento, o passageiro avança contra o motorista e parte para a agressão. Depois, ele deixa o local.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria provocado a discussão.

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