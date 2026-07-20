Motorista invade preferencial, atropela entregador e foge

Com a violência da batida, Kauan foi lançado ao chão e sofreu graves lesões

O entregador Kauan Basílio dos Santos, de 20 anos, ficou gravemente ferido na noite deste domingo (19) após ter a motocicleta atingida por um carro que invadiu a preferencial na Rua Vinte e Seis de Junho, no bairro Bom Sucesso, na região da Baixada da Sobral, nas proximidades do Residencial Samaúma, em Rio Branco.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o jovem pilotava uma motocicleta Honda Titan 160, de cor vermelha, e seguia no sentido centro-bairro para realizar uma entrega quando foi surpreendido por um Volkswagen Gol 1000, de cor cinza e placa MZN-7378. O motorista do automóvel teria avançado a preferencial e colidido contra a lateral da motocicleta.

Com a violência da batida, Kauan foi lançado ao chão e sofreu graves lesões. Logo após o acidente, o condutor do Gol abandonou o local sem prestar qualquer tipo de assistência à vítima. Durante a fuga, o carro perdeu o para-choque dianteiro, que permaneceu na via e poderá auxiliar na identificação do responsável.

Moradores que presenciaram a colisão acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A equipe prestou os primeiros socorros ainda no local e encaminhou o motociclista ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo a equipe médica, Kauan apresentou fratura exposta na perna direita, com fraturas na tíbia e na fíbula, além de várias escoriações pelo corpo. Apesar da gravidade dos ferimentos, ele deu entrada na unidade hospitalar consciente e com quadro clínico considerado estável.

Policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) isolaram a área, realizaram os levantamentos necessários para apurar a dinâmica do acidente e iniciaram as diligências para identificar e localizar o motorista que provocou a colisão e fugiu sem prestar socorro.