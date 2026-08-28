Homem de 38 anos teria apresentado sinais de embriaguez, resistido ao atendimento médico e foi encaminhado à Defla após receber alta

Equipes do Samu foram acionadas e prestaram atendimento ao motorista ferido após o acidente/Foto: ContilNet

O motorista D. T. M. do N., de 38 anos, perdeu o controle de um veículo e caiu em uma ribanceira de aproximadamente cinco metros às margens da BR-364, na noite desta quinta-feira (27), nas proximidades da rotatória do Distrito Industrial, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas por um amigo que estava no veículo, um Sandero de cor prata, os dois haviam estado em um estabelecimento comercial nas proximidades, onde teriam consumido bebida alcoólica. Na sequência, entraram no carro e seguiram pela BR-364, no sentido Rio Branco–Bujari.

Ainda conforme o relato, em um trecho da rodovia que passa por obras, D. teria desviado de uma carreta que seguia no sentido contrário. Durante a manobra, o veículo teria invadido a pista contrária e, em seguida, o motorista perdido o controle da direção, saindo da rodovia e descendo a ribanceira.

O carro caiu em uma área de mata e ficou tombado, com as rodas para cima. O amigo conseguiu retirar D. do interior do veículo e colocá-lo às margens da BR-364. Outros motoristas que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância de suporte avançado e uma unidade de suporte básico foram enviadas para prestar atendimento. Militares do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros também foram acionados após a informação de que uma terceira vítima poderia estar presa às ferragens.

No entanto, durante uma varredura no interior do veículo, os bombeiros não encontraram outra pessoa presa. O airbag havia sido acionado, e o carro apresentava diversos danos.

Os militares realizaram a retirada da bateria do veículo como medida preventiva contra um possível princípio de incêndio e, posteriormente, deixaram o local.

D. permaneceu deitado às margens da rodovia e, segundo testemunhas, apresentava sinais de embriaguez. Ele teria resistido ao atendimento médico e se recusado inicialmente a permitir que os socorristas realizassem o procedimento em um corte profundo que apresentava na cabeça.

Após cerca de 30 minutos de insistência, um amigo conseguiu ajudá-lo a se levantar e conduzi-lo até a ambulância de suporte básico. Devido ao comportamento agressivo do motorista, a Polícia Militar também foi acionada para auxiliar na ocorrência e na condução de D. até o Pronto-Socorro.

Após receber os primeiros atendimentos, D. foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde passou por avaliação médica e exames mais detalhados. O amigo dele não precisou de atendimento médico e permaneceu no local, apresentando apenas escoriações leves.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, realizou o isolamento da área para os trabalhos periciais e adotou os procedimentos de praxe. O veículo foi posteriormente removido por um guincho e encaminhado ao pátio da PRF.

Após receber alta médica, D. foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) algemado pela PRF, onde, segundo as informações repassadas, deverá responder por embriaguez ao volante.

As circunstâncias do acidente e a responsabilidade do motorista deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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