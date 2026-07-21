MPF abre seleção para estágio em sete áreas de graduação no Acre

Para participar, o candidato deverá estar matriculado em uma instituição de ensino superior conveniada ao MPF

Estudantes de sete áreas de graduação terão uma nova oportunidade de ingressar no Ministério Público Federal (MPF) no Acre. O órgão lançou, na edição desta terça-feira (21) do diário eletrônico da instituição, o segundo processo seletivo de estágio de 2026 para formação de cadastro de reserva, com vagas destinadas a acadêmicos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação. O valor da bolsa estágio é de R$ 1,3 mil.

Além dos cursos previstos no edital, também poderão participar estudantes de graduações correlatas, como Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing, Relações Públicas, Ciências da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Gestão Pública, Administração Pública e Gestão Financeira, entre outras.

Para participar, o candidato deverá estar matriculado em uma instituição de ensino superior conveniada ao MPF e atender aos requisitos previstos no edital. No momento da admissão, será necessário ter concluído, no mínimo, o primeiro ano ou o segundo semestre da graduação, conforme a duração do curso. Estudantes que estiverem no último semestre não poderão assumir o estágio.

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O processo seletivo será composto por quatro etapas: inscrição com envio de documentos pela internet, prova objetiva online para todos os cursos, confirmação da inscrição dos candidatos aprovados e, exclusivamente para os concorrentes às vagas de Direito, prova discursiva presencial.

A prova objetiva será aplicada em ambiente virtual, e os candidatos deverão realizar testes prévios de acesso à plataforma entre os dias 19 e 25 de agosto, utilizando a conta Gov.br. O MPF alerta que é responsabilidade do participante verificar previamente o funcionamento do equipamento, da conexão com a internet e do acesso ao sistema de provas.

O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e outros grupos contemplados pela legislação vigente. Os concorrentes que optarem pelas cotas deverão apresentar a documentação exigida durante a inscrição.

O processo seletivo terá validade para suprir futuras necessidades de estágio da Procuradoria da República no Acre, conforme surgimento de vagas durante o período de vigência do certame.

LEIA O EDITAL NA ÍNTEGRA:

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