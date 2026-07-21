21/07/2026
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Homem com mandado de prisão é capturado em seringal no Acre

Durante a abordagem, o suspeito não reagiu à prisão

Por Redação ContilNet 21/07/2026 às 15:08
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Homem com mandado de prisão é capturado em seringal no Acre
Durante a abordagem, o suspeito não reagiu à prisão/Foto: reprodução

Um homem identificado pelas iniciais D.S.P., de 31 anos, foi preso no início da tarde desta terça-feira (21) durante uma operação da Polícia Civil do Acre (PCAC) no Seringal Canadá, na região do Igarapé Novo Japão, zona rural de Feijó.

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Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto. Devido ao difícil acesso à região, a operação contou com o apoio de um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

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Durante a abordagem, o suspeito não reagiu à prisão. Ainda assim, os policiais utilizaram algemas durante o transporte aéreo, conforme os protocolos de segurança.

Após a captura, o homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Feijó, onde foram realizados os procedimentos legais.

Conteúdo Original / Fonte: Polícia Civil do Estado do Acre

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