Homem com mandado de prisão é capturado em seringal no Acre

Durante a abordagem, o suspeito não reagiu à prisão

Durante a abordagem, o suspeito não reagiu à prisão/Foto: reprodução

Um homem identificado pelas iniciais D.S.P., de 31 anos, foi preso no início da tarde desta terça-feira (21) durante uma operação da Polícia Civil do Acre (PCAC) no Seringal Canadá, na região do Igarapé Novo Japão, zona rural de Feijó.

Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto. Devido ao difícil acesso à região, a operação contou com o apoio de um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

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Durante a abordagem, o suspeito não reagiu à prisão. Ainda assim, os policiais utilizaram algemas durante o transporte aéreo, conforme os protocolos de segurança.

Após a captura, o homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Feijó, onde foram realizados os procedimentos legais.

Conteúdo Original / Fonte: Polícia Civil do Estado do Acre