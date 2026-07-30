Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a ocupante de um veículo abandona um gato na via pública. — Foto: Reprodução

A rápida repercussão do caso de crueldade contra um gato abandonado e atropelado em Rio Branco resultou na prisão da suspeita apontada como responsável pelo crime. A mulher foi identificada pela Polícia Civil do Acre (PCAC), localizada e conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram realizados os procedimentos cabíveis, nesta quinta-feira (30).

O caso veio à tona ainda nesta quinta-feira (30), quando imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a ocupante de um veículo abandona um gato na via pública e, em seguida, o automóvel passa sobre a cabeça do animal.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita foi presa após as investigações que tiveram início com a divulgação das imagens de câmeras de segurança.

O caso segue sob investigação. A legislação brasileira prevê punições para quem pratica abandono e maus-tratos contra animais, com possibilidade de responsabilização criminal.