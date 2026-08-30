30/08/2026
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Mulher tenta entrar com drogas presas ao corpo em presídio de Rio Branco

Flagrante ocorreu durante inspeção no scanner corporal da Divisão de Regime Provisório

Por Redação ContilNet
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Mulher tenta entrar com drogas presas ao corpo em presídio de Rio Branco
Sete sacos de maconha e um invólucro de cocaína foram apreendidos e levados à Defla/ Foto: Ascom

Uma mulher foi presa em flagrante por policiais penais neste domingo (30) ao tentar entrar com porções de maconha e cocaína escondidas no corpo no complexo penitenciário de Rio Branco. O caso ocorreu na Divisão de Estabelecimento Penal de Regime Provisório e Semiaberto (DEPRPSA).

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De acordo com informações do Instituto de Administração Penitenciária e da Polícia Penal do Acre (PPAC), a mulher iria visitar um amigo custodiado no Pavilhão “A” do presídio.

Suspeita tentou fugir ao ser convidada para sala reservada, mas foi contida por policiais penais/ Foto: Ascom

A tentativa de entrada da substância foi interrompida durante a triagem inicial realizada pelos agentes do Núcleo de Guarda (NUCGD). Ao passar pela inspeção no scanner corporal (Body Scan), operado por uma policial penal feminina, o equipamento indicou uma alteração na região pélvica e no quadril da visitante.

Após o alerta emitido pelo aparelho de raio-x, a mulher recebeu orientação para acompanhar a agente até uma sala reservada para a revista minuciosa. Nesse momento, a visitante recusou-se a seguir as instruções e tentou correr em direção à saída do pavilhão.

Equipamento de Body Scan indicou alteração na região pélvica durante a triagem de entrada do pavilhão/ Foto: Ascom

Ela foi contida pelos policiais penais ainda nas proximidades do setor de triagem. Durante a busca pessoal, as agentes localizaram sete sacos plásticos contendo maconha fixados com fita adesiva na região do quadril. Um invólucro menor contendo cocaína também foi encontrado escondido nas roupas íntimas da suspeita.

A mulher recebeu voz de prisão no local e foi conduzida à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), junto com os pacotes de entorpecentes apreendidos, para o registro do boletim de ocorrência e a tomada das medidas legais.

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