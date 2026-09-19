Na 6 de Agosto, Alan propõe ações para reduzir danos causados pelas cheias

Alan percorreu o comércio da região, conversou com moradores e comerciantes | Foto: Ascom

O candidato ao Governo do Acre Alan Rick (Republicanos) iniciou a agenda deste sábado, 19, com um bandeiraço em frente à Casa 10 da 6 de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco. A mobilização reuniu o candidato a vice-governador Rico Leite (Republicanos), a candidata ao Senado Mara Rocha (Republicanos), o vereador Neném Almeida e candidatos aos cargos proporcionais, entre eles Oséias Silva, candidato a deputado estadual pelo Republicanos e morador do bairro.

Em seguida, Alan percorreu o comércio da região, conversou com moradores e comerciantes e apresentou medidas para reduzir os impactos das enchentes.

“Praticamente todos os anos é a mesma preocupação. O Rio Acre sobe e quem mora ou trabalha aqui começa a pensar até onde a água vai chegar e o que pode perder. Tem comerciante que vê mercadoria e anos de trabalho ameaçados. Nós vamos trabalhar antes da enchente, com obras de drenagem, sistemas de retenção da água, recuperação dos cursos d’água e soluções que ajudem a cidade a absorver e escoar melhor o excesso de chuva. A gente não pode impedir o rio de subir, mas pode preparar melhor a cidade para reduzir os prejuízos e proteger as famílias”, afirmou Alan.

Entre as ações propostas estão a implantação de bacias de detenção, estruturas que recebem e retêm temporariamente grandes volumes de água, e a ampliação de galerias e redes de drenagem. Alan também defende a recuperação de igarapés, com desassoreamento, contenção de margens e intervenções para melhorar o escoamento.

Outra medida é a adoção do conceito de “cidade-esponja”, com soluções para aumentar a capacidade de absorção e retenção da água das chuvas, associadas à recuperação ambiental e à implantação de parques lineares em áreas vulneráveis.

Durante a caminhada, Alan também ouviu pequenos comerciantes da 6 de Agosto e defendeu medidas para facilitar a vida de quem empreende nos bairros. Para o candidato, reduzir os impactos das enchentes também significa proteger negócios, empregos e a renda das famílias que dependem do comércio local.

“O pequeno comerciante é quem abre a porta cedo, trabalha o dia inteiro e muitas vezes sustenta a família com aquele negócio. O Estado não pode ser mais uma dificuldade. Nós queremos apoiar quem empreende, reduzir a burocracia e melhorar a infraestrutura dos bairros para que essas pessoas tenham condições de trabalhar, gerar renda e manter seus negócios”, afirmou.

Alan defendeu ainda que as ações de prevenção às enchentes sejam realizadas em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, com intervenções permanentes nas regiões mais vulneráveis.

“Não podemos aparecer somente quando a água já entrou. O trabalho precisa começar antes, identificando as áreas mais vulneráveis e fazendo as intervenções necessárias. É prevenção para diminuir os impactos das enchentes na vida das famílias e também de quem mantém seu comércio e gera renda nessas regiões”, concluiu.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria