25/07/2026
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Peão fica ferido após acidente durante seletiva do rodeio da 14ª Expo Bujari

Elissandro dos Santos Oliveira, de 37 anos, foi atingido na perna esquerda ao entrar na arena

Por Ithamar Souza, ContilNet 24/07/2026 às 06:05
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Peão fica ferido após acidente durante seletiva do rodeio da 14ª Expo Bujari
Elissandro dos Santos Oliveira foi atingido na perna esquerda/ Foto: ContilNet

O peão Elissandro dos Santos Oliveira, de 37 anos, ficou ferido na noite desta quinta-feira (23) durante a seletiva do Rodeio Qualidade, etapa classificatória da 14ª Expo Bujari, realizada no Parque de Exposições do município de Bujari, no interior do Acre.

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Socorristas da Secretaria Municipal de Saúde realizaram o atendimento e a remoção para a capital/ Foto: ContilNet

Segundo informações, o acidente aconteceu no momento em que o competidor entrava na arena. A porteira se abriu e retornou bruscamente, atingindo a perna esquerda do peão. Com o impacto, Elissandro caiu na arena e precisou de atendimento médico imediato.

Socorristas da Secretaria Municipal de Saúde realizaram o atendimento e a remoção para a capital/ Foto: ContilNet

Populares acionaram uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Bujari. A equipe prestou os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, encaminhou o competidor ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Ortopedia do Pronto-Socorro de Rio Branco avalia suspeita de fratura no fêmur; quadro é estável/ Foto: ContilNet

No hospital, Elissandro foi atendido pela equipe do setor de Ortopedia e passou por avaliação médica. A suspeita inicial é de fratura no fêmur da perna esquerda. Apesar da gravidade da lesão, o estado de saúde do peão é considerado estável.

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