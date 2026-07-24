25/07/2026
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Salário na conta! Prefeitura antecipa pagamento e injeta salários com reajuste

Anúncio feito pelo prefeito Alysson Bestene confirma liberação dos proventos nesta sexta-feira (24)

Por Fhagner Soares, ContilNet 24/07/2026 às 07:04
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Salário na conta! Prefeitura antecipa pagamento e injeta salários com reajuste
Anúncio foi feito pelo prefeito Alysson Bestene nas primeiras horas desta sexta-feira/ Foto: Reprodução

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, anunciou na manhã desta sexta-feira (24) a antecipação do pagamento dos salários de todos os servidores públicos municipais referentes ao mês de julho. Os proventos já se encontram disponíveis para saque nas contas bancárias do funcionalismo.

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Além da quitação antecipada da folha, o pagamento deste mês conta com a incorporação do reajuste salarial de 5% concedido à categoria, além do repasse dos valores retroativos correspondentes ao mês de junho.

A antecipação e a inclusão das atualizações salariais visam injetar recursos na economia local logo no início do final de semana. Nas redes sociais, o gestor municipal ressaltou que a medida reforça o planejamento financeiro e a valorização das carreiras do município.

Ao confirmar a liberação dos proventos nas primeiras horas do dia, o prefeito destacou a responsabilidade na gestão dos recursos públicos para assegurar os direitos dos trabalhadores da capital.

“Sexta-feira abençoada e com uma excelente notícia para os servidores municipais de Rio Branco: o salário já está na conta! Antecipamos o pagamento referente ao mês de julho, já com o reajuste de 5% e o valor retroativo ao mês de junho. É compromisso cumprido, responsabilidade com os recursos públicos e valorização de quem trabalha todos os dias pela nossa cidade. Seguimos avançando, com respeito e cuidado com os nossos servidores”, declarou Alysson Bestene.

Com a liberação antecipada, a administração municipal cumpre o cronograma de pagamentos e garante a movimentação financeira nos setores de comércio e serviços de Rio Branco.

Veja o vídeo: 

 

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