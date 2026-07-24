Salário na conta! Prefeitura antecipa pagamento e injeta salários com reajuste

Anúncio foi feito pelo prefeito Alysson Bestene nas primeiras horas desta sexta-feira/ Foto: Reprodução

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, anunciou na manhã desta sexta-feira (24) a antecipação do pagamento dos salários de todos os servidores públicos municipais referentes ao mês de julho. Os proventos já se encontram disponíveis para saque nas contas bancárias do funcionalismo.

Além da quitação antecipada da folha, o pagamento deste mês conta com a incorporação do reajuste salarial de 5% concedido à categoria, além do repasse dos valores retroativos correspondentes ao mês de junho.

A antecipação e a inclusão das atualizações salariais visam injetar recursos na economia local logo no início do final de semana. Nas redes sociais, o gestor municipal ressaltou que a medida reforça o planejamento financeiro e a valorização das carreiras do município.

Ao confirmar a liberação dos proventos nas primeiras horas do dia, o prefeito destacou a responsabilidade na gestão dos recursos públicos para assegurar os direitos dos trabalhadores da capital.

“Sexta-feira abençoada e com uma excelente notícia para os servidores municipais de Rio Branco: o salário já está na conta! Antecipamos o pagamento referente ao mês de julho, já com o reajuste de 5% e o valor retroativo ao mês de junho. É compromisso cumprido, responsabilidade com os recursos públicos e valorização de quem trabalha todos os dias pela nossa cidade. Seguimos avançando, com respeito e cuidado com os nossos servidores”, declarou Alysson Bestene.

Com a liberação antecipada, a administração municipal cumpre o cronograma de pagamentos e garante a movimentação financeira nos setores de comércio e serviços de Rio Branco.

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