Quaest/TV Globo: Flávio tem 42% e segue à frente Lula no 2º turno

Pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos

Flávio aparece com 42% das intenções de voto, enquanto Lula registra 41%/ Foto: Reprodução

A nova pesquisa Quaest, divulgada nesta segunda-feira (21), aponta empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma eventual disputa pelo segundo turno da eleição presidencial. Flávio aparece com 42% das intenções de voto, enquanto Lula registra 41%.

O percentual de eleitores que declarou voto em branco ou nulo, ou afirmou que não pretende votar, passou de 13% para 14%. Já os indecisos representam 3% dos entrevistados, ante 5% na pesquisa anterior.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado uma semana antes, Flávio manteve os 42%, enquanto Lula passou de 40% para 41%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, a diferença entre os dois permanece dentro do intervalo de empate técnico.

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O levantamento foi realizado presencialmente entre os dias 17 e 20 de setembro e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em diferentes regiões do país. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Contratada pela TV Globo e pelo jornal O Globo, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06004/2026.

Conteúdo Original / Fonte: g1