A diferença entre os percentuais de desaprovação e aprovação chega a 37,72 pontos percentuais no Acre

Presidente Lula/Foto: reprodução

Mais de 60% dos eleitores acreanos ouvidos pela pesquisa Delta desaprovam a administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O levantamento foi realizado entre os dias 14 e 19 de setembro e ouviu 1.201 pessoas no estado.

De acordo com a pesquisa, 61,12% dos entrevistados disseram desaprovar a gestão de Lula, enquanto 23,40% afirmaram aprovar o governo do presidente.

Outros 13,66% se declararam indiferentes à administração federal, enquanto 1,82% não souberam ou não responderam ao questionamento.

A diferença entre os percentuais de desaprovação e aprovação chega a 37,72 pontos percentuais no Acre.

Os números fazem parte da mesma rodada que também mediu as intenções de voto dos acreanos para a Presidência da República nas eleições de 2026.

Pesquisa ouviu 1,2 mil pessoas

A pesquisa Acre 10 – Eleição 2026 entrevistou 1.201 pessoas entre os dias 14 e 19 de setembro. O levantamento tem margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e intervalo de confiança de 95%.

Foram realizadas entrevistas em 18 municípios acreanos, incluindo Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasileia e Xapuri.

O levantamento foi contratado pela W. D Empreendimentos e está registrado na Justiça Eleitoral sob os números AC-09346/2026 e BR-07403/2026.