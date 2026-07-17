Mailza mantém saldo positivo de 10,34 pontos na avaliação popular/Foto: Aguiar-Sesacre

O governo de Mailza Assis (Progressistas) conta com o aval de 36,68% do eleitorado do Acre, de acordo com os dados mais recentes divulgados pela Delta Agência de Pesquisa nesta sexta-feira (17).

O estudo, encomendado pela TV Gazeta, aponta ainda que 26,34% dos cidadãos rejeitam a atual administração estadual. Uma fatia expressiva dos entrevistados, somando 31,51%, declarou-se indiferente em relação à condução do Executivo, ao passo que 5,47% preferiram não opinar ou não souberam responder.

Apesar do cenário de oscilação mais rígido em relação aos meses anteriores, a chefe do governo acreano sustenta um saldo positivo, mantendo sua taxa de aprovação numericamente superior à de desaprovação por uma diferença de 10,34 pontos percentuais.

A fotografia do momento político indica uma perda de fôlego na popularidade da governadora se comparada ao levantamento publicado em 9 de junho. Naquela oportunidade, o suporte à gestão de Mailza Assis atingia 42,88%, o que representa um encolhimento de 6,20 pontos percentuais no intervalo de pouco mais de um mês.

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Paralelamente, o índice de eleitores que desaprovam as ações do governo estadual saltou de 17,57% para os atuais 26,34%, registrando uma elevação de 8,77 pontos. No mesmo período de comparação, a parcela que demonstra neutralidade ou indiferença frente ao governo teve uma leve redução, saindo de 33,31% e fixando-se em 31,51%, enquanto a taxa de indecisos oscilou de 6,24% para 5,47%.

O diagnóstico reflete as opiniões colhidas junto a 1.005 eleitores distribuídos por municípios do Acre. Conforme a metodologia aplicada pela Delta Agência de Pesquisa, a amostragem foi estruturada para garantir um nível de confiança de 95%, operando com uma margem de erro estimada em 3 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados apurados.