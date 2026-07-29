Público começa a retirar ingressos para shows da Expoacre

Atendimento começou às 7h15, mobilizou mais de 70 servidores e conta com fila preferencial

Organização também disponibilizou uma fila preferencial para atender pessoas com prioridade prevista em lei — Foto: Reprodução

A procura pelos ingressos da Expoacre fez o governo do Acre antecipar, na manhã desta quarta-feira (29), o início da troca de entradas por alimentos não perecíveis. Previsto para começar mais tarde, o atendimento foi iniciado às 7h15 para agilizar o fluxo de pessoas que já aguardavam em fila.

Ao todo, mais de 70 profissionais foram mobilizados para atender o público e garantir maior agilidade no processo de troca dos ingressos.

A organização também disponibilizou uma fila preferencial para atender pessoas com prioridade prevista em lei, além de um espaço exclusivo destinado à troca de ingressos para os shows evangélico e católico, buscando evitar filas e oferecer mais organização durante o atendimento.

A expectativa é de que milhares de pessoas passem pelo local ao longo do dia para garantir o acesso às atrações da feira, uma das mais tradicionais do estado. A troca é realizada mediante a entrega de alimentos não perecíveis, que posteriormente serão destinados a ações sociais.

Como retirar os ingressos?

A entrada para os shows é gratuita mediante a entrega de dois quilos de alimentos não perecíveis por bilhete. Conforme diretriz divulgada pela organização, a retirada é limitada a um ingresso por CPF para cada atração, permitindo que o mesmo cidadão garanta acesso às sete apresentações programadas, desde que efetue a doação equivalente a cada dia.

A programação artística foi detalhada durante o evento de lançamento da feira agropecuária, realizado na noite de terça-feira (28), no Parque de Exposições Wildy Viana. Na oportunidade, o Governo do Estado anunciou que a execução da Expoacre ficará sob coordenação direta da Secretaria da Casa Civil.

A grade de shows no palco principal foi estruturada com os seguintes horários e atrações:

Domingo (2/8), às 22h: Leonardo

Segunda-feira (3/8), às 22h: Natanzinho Lima

Terça-feira (4/8), às 22h: Padre Fábio de Melo

Quarta-feira (5/8), às 22h: Wesley Safadão

Quinta-feira (6/8), às 22h: Ana Castela

Sexta-feira (7/8), às 21h: Banda Som e Louvor

Domingo (9/8): Bruno e Marrone (encerramento)

Os portões do Parque de Exposições e os estandes comerciais funcionarão diariamente das 18h às 3h.