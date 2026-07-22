Hackers invadem site de secretaria do Governo e deixam ameaça a Lula

Página da Secretaria da Mulher foi substituída por uma mensagem assinada pelo grupo BL33DR00

Mensagem deixada no site faz ameaças ao presidente Lula/Foto: Reprodução

O site da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) do Acre foi invadido por hackers nesta quarta-feira (22). Ao acessar a página oficial do órgão, os usuários encontravam uma mensagem assinada pelo grupo BL33DR00T, que se identifica como sendo do Rio de Janeiro (RJ), com ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ameaças relacionadas às próximas eleições.

No lugar do conteúdo institucional da secretaria, os invasores exibiram uma página com a inscrição “Hacked by BL33DR00T” e uma série de acusações contra o presidente da República. O texto também afirma, sem apresentar qualquer prova, que o grupo teria acesso a informações supostamente ocultadas por instituições e veículos de imprensa.

Além dos ataques políticos, a mensagem faz referência ao Partido dos Trabalhadores (PT), inclui um link para o site oficial da legenda e termina com um alerta direcionado ao presidente: “Cuidado nas próximas eleições. Quem sabe os sistemas podem ser adulterados”. O texto também afirma que o grupo deseja que “o Brasil inteiro veja” a invasão.

Até a publicação desta matéria, o Governo do Acre ainda não havia se manifestado sobre o ataque cibernético, nem informado se houve comprometimento de dados ou se a invasão se restringiu à página inicial do portal.

Também não há informações sobre a autoria do ataque além da identificação utilizada pelos invasores. O caso deverá ser apurado pelos órgãos competentes para identificar os responsáveis e verificar a extensão dos danos causados ao sistema.

Leia a mensagem deixada pelos hackers na íntegra: