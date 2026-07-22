24/07/2026
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Hackers invadem site de secretaria do Governo e deixam ameaça a Lula

Página da Secretaria da Mulher foi substituída por uma mensagem assinada pelo grupo BL33DR00

Por Matheus Mello, ContilNet 22/07/2026 às 08:47
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Hackers invadem site de secretaria do Governo e deixam ameaça a Lula
Mensagem deixada no site faz ameaças ao presidente Lula/Foto: Reprodução

O site da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) do Acre foi invadido por hackers nesta quarta-feira (22). Ao acessar a página oficial do órgão, os usuários encontravam uma mensagem assinada pelo grupo BL33DR00T, que se identifica como sendo do Rio de Janeiro (RJ), com ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ameaças relacionadas às próximas eleições.

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No lugar do conteúdo institucional da secretaria, os invasores exibiram uma página com a inscrição “Hacked by BL33DR00T” e uma série de acusações contra o presidente da República. O texto também afirma, sem apresentar qualquer prova, que o grupo teria acesso a informações supostamente ocultadas por instituições e veículos de imprensa.

Além dos ataques políticos, a mensagem faz referência ao Partido dos Trabalhadores (PT), inclui um link para o site oficial da legenda e termina com um alerta direcionado ao presidente: “Cuidado nas próximas eleições. Quem sabe os sistemas podem ser adulterados”. O texto também afirma que o grupo deseja que “o Brasil inteiro veja” a invasão.

Até a publicação desta matéria, o Governo do Acre ainda não havia se manifestado sobre o ataque cibernético, nem informado se houve comprometimento de dados ou se a invasão se restringiu à página inicial do portal.

Também não há informações sobre a autoria do ataque além da identificação utilizada pelos invasores. O caso deverá ser apurado pelos órgãos competentes para identificar os responsáveis e verificar a extensão dos danos causados ao sistema.

Leia a mensagem deixada pelos hackers na íntegra:

HACKED BY
BL33DR00T
RJ

LULA, O MITO QUE SE TORNOU O MAIOR SÍMBOLO DA CORRUPÇÃO BRASILEIRA.

NÓS TEMOS OS DADOS QUE O STF E A MÍDIA GLOBO ESCONDEM.

Enquanto o país aplaude discursos ensaiados e lágrimas de crocodilo, o ex-presidente Lula e sua quadrilha continuam sangrando os cofres públicos com a fúria de quem sabe que nunca será punido.

Mensalão, petrolão, propinas disfarçadas de “caixa dois”, laranjas em paraísos fiscais, contratos superfaturados – a lista é interminável.

Com os registros que…

ISSO É UM AVISO

BL33DR00T – batendo em petista.

NÃO TEMOS MEDO DA FEDERAL

ALVO É O LIXÃO DO PT:
https://pt.org.br/

CUIDADO LULA

CUIDADO NAS PRÓXIMAS ELEIÇÕES – QUEM SABE OS SISTEMAS PODEM SER ADULTERADOS.

IMPRENSA: QUEREMOS QUE O BRASIL INTEIRO VEJA

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