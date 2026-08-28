Equipes percorrerão as residências das 8h às 12h para vacinar cães e gatos e orientar os tutores sobre a prevenção da raiva

Equipes da Prefeitura de Rio Branco realizam a vacinação antirrábica de cães e gatos diretamente nas residências/Foto: Ascom

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (29), mais uma etapa da vacinação antirrábica de cães e gatos de casa em casa. Nesta semana, as equipes do Departamento de Controle de Zoonoses (DCZ) estarão nos bairros Quinze e Triângulo Novo, percorrendo as ruas das 8h às 12h para levar a imunização diretamente aos moradores.

A iniciativa faz parte do cronograma municipal de vacinação e busca facilitar o acesso dos tutores ao serviço, aproximando a prevenção das famílias. Durante a ação, os agentes de Vigilância em Zoonoses estarão devidamente identificados e visitarão as residências para vacinar os animais e orientar a população.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta os tutores a receberem as equipes e apresentarem seus cães e gatos para a imunização. Caso não seja possível concluir todo o roteiro previsto neste sábado, os profissionais retornarão no sábado seguinte para dar continuidade ao trabalho e finalizar o atendimento na região.

A vacinação antirrábica é uma das principais medidas de prevenção da raiva, doença grave que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos e apresenta alta letalidade. Manter cães e gatos vacinados protege os animais e contribui para a segurança das famílias e de toda a comunidade.

Em 2025, Rio Branco vacinou 38.289 cães e gatos, alcançando 100% da meta estabelecida para a campanha. O resultado demonstra a importância da participação dos tutores e do trabalho realizado pelas equipes nos bairros.

A estratégia de vacinação de casa em casa, somada aos pontos fixos e itinerantes, permite ampliar o alcance da imunização no município.

Onde vacinar durante a semana

Além da vacinação realizada nos bairros, os tutores podem procurar os pontos disponíveis de segunda a sexta-feira:

URAP Francisco Roney Meireles: Rua Arara, nº 132, bairro Adalberto Sena. A vacinação ocorre no trailer instalado na área externa, das 8h às 12h.

Departamento de Controle de Zoonoses (DCZ): AC-040, nº 2.460, Vila Acre. Atendimento das 7h às 17h.

Arasuper Sobral: ponto itinerante de vacinação disponível entre 31 de agosto e 18 de setembro, das 8h às 12h.

Para levar os animais aos pontos de vacinação, a recomendação é que os cães sejam conduzidos com coleira e guia, enquanto os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas. Esses cuidados ajudam a evitar fugas, acidentes e contato com outros animais. Os tutores também devem observar o comportamento dos animais durante o deslocamento e no local de vacinação.

O DCZ é uma unidade pública que atua na prevenção e no controle de zoonoses, doenças que podem ser transmitidas entre animais e seres humanos, como a raiva e a leptospirose —, além de desenvolver ações de vigilância e vacinação antirrábica.

Com a vacinação realizada diretamente nos bairros e a oferta de pontos fixos e itinerantes, a Prefeitura busca facilitar o acesso dos tutores e ampliar a proteção dos cães e gatos da capital. A participação da população é fundamental para manter a cobertura vacinal e fortalecer a prevenção da raiva em Rio Branco.