Com uma carreira consolidada há mais de quatro décadas, Leonardo reúne sucessos que marcaram gerações

Público começa a chegar para show de Leonardo/Foto: ContilNet

A movimentação na Expoacre 2026 começou cedo neste domingo (2), com a chegada dos primeiros visitantes ao Parque de Exposições Wildy Viana. A expectativa do público é para uma das atrações mais aguardadas da programação: o show do cantor Leonardo, um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira.

Com uma carreira consolidada há mais de quatro décadas, Leonardo reúne sucessos que marcaram gerações, desde a época da dupla Leandro & Leonardo até a carreira solo, atraindo fãs de diferentes idades por onde passa.

Entre eles, está Joelma Silva, de 19 anos, natural da Estrada de Porto Acre e atualmente moradora de Rio Branco. Ela chegou à feira acompanhada da família e contou que a ansiedade para ver o artista de perto já tomava conta antes mesmo da abertura dos portões.

“Eu cresci ouvindo as músicas dele com a minha família. É um artista que faz parte da nossa história e estar aqui hoje, esperando esse show, é muito emocionante. Tenho certeza de que vai ser uma noite inesquecível”, afirmou.

Além da expectativa pelo espetáculo musical, o público aproveita as primeiras horas da noite para visitar os estandes, conhecer as atrações da feira e garantir um bom lugar para acompanhar a apresentação.

A equipe da ContilNet acompanha toda a movimentação da Expoacre e traz, ao longo da programação, os principais momentos de mais uma noite de festa, música e entretenimento no maior evento agropecuário do Acre.