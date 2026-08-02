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Público começa a chegar à Expoacre para noite de show com Leonardo

Com uma carreira consolidada há mais de quatro décadas, Leonardo reúne sucessos que marcaram gerações

Por Redação ContilNetAtualizado
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Público começa a chegar à Expoacre para noite de show com Leonardo
Público começa a chegar para show de Leonardo/Foto: ContilNet

A movimentação na Expoacre 2026 começou cedo neste domingo (2), com a chegada dos primeiros visitantes ao Parque de Exposições Wildy Viana. A expectativa do público é para uma das atrações mais aguardadas da programação: o show do cantor Leonardo, um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira.

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Com uma carreira consolidada há mais de quatro décadas, Leonardo reúne sucessos que marcaram gerações, desde a época da dupla Leandro & Leonardo até a carreira solo, atraindo fãs de diferentes idades por onde passa.

Entre eles, está Joelma Silva, de 19 anos, natural da Estrada de Porto Acre e atualmente moradora de Rio Branco. Ela chegou à feira acompanhada da família e contou que a ansiedade para ver o artista de perto já tomava conta antes mesmo da abertura dos portões.

“Eu cresci ouvindo as músicas dele com a minha família. É um artista que faz parte da nossa história e estar aqui hoje, esperando esse show, é muito emocionante. Tenho certeza de que vai ser uma noite inesquecível”, afirmou.

Diversos fãs do cantor começam a chegar ao Parque

Diversos fãs do cantor começam a chegar ao Parque/Foto: ContilNet

Além da expectativa pelo espetáculo musical, o público aproveita as primeiras horas da noite para visitar os estandes, conhecer as atrações da feira e garantir um bom lugar para acompanhar a apresentação.

A equipe da ContilNet acompanha toda a movimentação da Expoacre e traz, ao longo da programação, os principais momentos de mais uma noite de festa, música e entretenimento no maior evento agropecuário do Acre.

 

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