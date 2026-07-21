Qualidade do ar em Rio Branco fica acima do recomendado pela OMS

Os grupos mais sensíveis a esse tipo de poluição são crianças, idosos e gestantes

As partículas PM2.5 são microscópicas e conseguem entrar profundamente nos pulmões | Foto: Raylanderson Frota

Quem saiu de casa cedo em Rio Branco nesta terça-feira (21) encontrou uma situação que exige atenção. De acordo com a plataforma suíça IQAir, a capital acreana registrou, às 7h30, 51 pontos no Índice de Qualidade do Ar (AQI), classificação considerada moderada.

A medição também apontou uma concentração de 9,2 µg/m³ de partículas PM2.5. Embora o nível não seja considerado crítico, ele está acima do valor recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), indicando que o ar ainda apresenta poluentes em quantidade que merece acompanhamento.

As partículas PM2.5 são microscópicas e conseguem entrar profundamente nos pulmões. Em alguns casos, elas podem até chegar à corrente sanguínea, aumentando o risco de problemas de saúde quando a exposição acontece por longos períodos.

Os grupos mais sensíveis a esse tipo de poluição são crianças, idosos, gestantes e pessoas que já convivem com doenças respiratórias ou cardiovasculares. Para essas pessoas, a recomendação é evitar atividades físicas intensas ao ar livre quando a qualidade do ar piora.

Especialistas destacam que acompanhar os índices de qualidade do ar é importante, principalmente durante o período mais seco do ano, quando a fumaça de queimadas e a redução da umidade podem aumentar a concentração de poluentes na atmosfera.