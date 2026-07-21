Segundo informações da PM, o indivíduo estava bastante alterado e apresentava comportamento agressivo

o chegar ao local, os policiais realizaram a abordagem e detiveram o suspeito | Foto: ContilNet

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (20) após causar tumulto e tentar agredir vigilantes no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar, que foi acionada para conter a situação.

Segundo informações da PM, o indivíduo estava bastante alterado e apresentava comportamento agressivo, colocando em risco a segurança de pacientes, acompanhantes e servidores da unidade de saúde.

Ao chegar ao local, os policiais realizaram a abordagem e detiveram o suspeito, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.

Não foram divulgadas informações sobre a motivação do tumulto nem se houve feridos durante a ocorrência. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet