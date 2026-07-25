Segundo o vereador Dênis Araújo, a chegada do ônibus é resultado de uma articulação conjunta entre parlamentares do município junto à governadora Mailza. — Foto: Reprodução

Os moradores do Segundo Distrito de Sena Madureira passarão a contar, a partir da próxima segunda-feira (27), com um ônibus para facilitar o acesso ao Primeiro Distrito. O veículo foi entregue neste sábado (25) e atenderá pessoas que dependem do deslocamento para utilizar serviços públicos, atendimento de saúde e o comércio da cidade.

Segundo o vereador Dênis Araújo, a chegada do ônibus é resultado de uma articulação conjunta entre parlamentares do município junto à governadora Mailza, com apoio do presidente do Deracre, Gilberto Oliveira.

“Essa é uma conquista construída com união e compromisso com a nossa população. A partir de segunda-feira, esse ônibus começará a atender os moradores do Segundo Distrito, oferecendo mais apoio no deslocamento, especialmente para idosos, pessoas com dificuldade de mobilidade e todos que necessitam acessar serviços no Primeiro Distrito”, afirmou.

O pedido foi apresentado pelos vereadores Lays, Dênis Araújo, Helissandra, Maycon, Menandro e Ivoneide, que defenderam a necessidade de uma alternativa para reduzir as dificuldades enfrentadas diariamente pelos moradores da região.

“Sabemos que ainda há muitos desafios, mas seguimos trabalhando, dialogando e buscando soluções que façam a diferença na vida das pessoas. Quando unimos forças em favor da população, quem ganha é Sena Madureira”, destacou o parlamentar.

VÍDEO: