Quem era o defensor público do Acre que morreu aos 49 anos?

Antes de ingressar na Defensoria Pública como defensor, Cássio trabalhou no assessoramento jurídico do Ministério Público do Acre (MP-AC)

Cássio será lembrado pela gentileza, educação e pelo tratamento respeitoso e atencioso com todas as pessoas. Foto: Arquivo institucional

Nascido em Rio Branco, no Acre, o defensor público Cássio de Holanda Tavares morreu aos 49 anos na quinta-feira (27), deixando uma trajetória de mais de duas décadas dedicada à defesa dos direitos e à assistência jurídica da população acreana. A causa da morte não foi divulgada.

Cássio ingressou na Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE-AC) em 2005 e, ao longo dos anos, tornou-se uma das referências da instituição na área criminal. Ele exerceu por diversos anos a função de coordenador do setor, atuando diretamente na defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Antes de ingressar na Defensoria Pública como defensor, Cássio trabalhou no assessoramento jurídico do Ministério Público do Acre (MP-AC).

Formado em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, também manteve uma relação próxima com a advocacia acreana. Entre 2013 e 2015 e, posteriormente, de 2016 a 2018, ocupou o cargo de secretário-geral adjunto da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB-AC).

Uma carreira marcada pela defesa dos mais vulneráveis

Durante sua passagem pela Defensoria Pública, Cássio construiu uma atuação voltada principalmente à garantia de direitos de pessoas que necessitavam de assistência jurídica.

Segundo a própria DPE-AC, o defensor era considerado vocacionado para a função e encarava a defesa dos direitos da população vulnerável como uma missão profissional.

A instituição também destacou o comprometimento de Cássio com o trabalho, o zelo no exercício da função pública e sua dedicação à Defensoria ao longo de mais de 20 anos.

Mas as homenagens após sua morte ressaltaram não apenas o profissional.

Cássio também era lembrado pela forma cordial com que tratava as pessoas. Gentileza, educação, serenidade e respeito foram algumas das características destacadas por quem conviveu com ele na instituição.

A DPE-AC afirmou que sua maneira atenciosa de se relacionar fez dele uma pessoa querida entre defensores, servidores, colaboradores e demais pessoas que tiveram contato com sua trajetória.

Homenagens após a morte

A defensora pública-geral do Acre, Juliana Marques, lamentou profundamente a morte de Cássio e destacou que a perda ultrapassa a dimensão profissional.

“É uma perda que nos toca profundamente, não apenas pela sua trajetória de mais de duas décadas na Defensoria Pública, mas, sobretudo, pela pessoa que ele é”, declarou.

A OAB-AC também divulgou uma nota de pesar. A entidade ressaltou a atuação de Cássio na defesa de direitos e garantias fundamentais e afirmou que sua contribuição foi importante para o fortalecimento da advocacia, da cidadania e do sistema de Justiça no Acre.

O Ministério Público do Acre igualmente se manifestou sobre a morte. O procurador-geral de Justiça, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, lembrou a passagem do defensor pela instituição e destacou sua dedicação ao serviço público.

“Uma trajetória de um profissional que dedicou sua vida ao serviço público e à defesa dos direitos da sociedade”, afirmou.

A secretária da Mulher do Acre e ex-defensora pública-geral, Simone Santiago, também prestou homenagem ao amigo nas redes sociais. Segundo ela, os dois mantinham uma amizade de mais de 20 anos, com uma relação que considerava semelhante à de irmãos.

“Meu coração está angustiado e vou ficar com muitas saudades de você, mas vou guardar para sempre, com carinho, o grande amigo, o irmão”, escreveu.

Velório e sepultamento

O corpo de Cássio de Holanda Tavares será velado na primeira sala da Capela São João Batista, em Rio Branco. O início do velório está previsto para 0h30 desta sexta-feira (28).

O sepultamento será realizado às 15h, no cemitério Morada da Paz, na capital acreana.

Em razão da morte, a Defensoria Pública do Acre decretou luto oficial de três dias. O expediente regular da instituição foi suspenso nesta sexta-feira (28), com previsão de retomada dos atendimentos presenciais e on-line na segunda-feira (31).

Durante o período de luto, o plantão da Defensoria Pública continuará disponível para casos urgentes.

Em Rio Branco, o contato pode ser feito pelo WhatsApp Único, no número (68) 99930-2101, por mensagem de texto, ou pelo e-mail plantao.dpe@ac.def.br. No interior do estado, o atendimento de plantão pode ser solicitado pelo e-mail plantao.interior@ac.def.br.

Em nota, a Defensoria Pública do Acre manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Cássio e destacou que sua contribuição para a instituição e para a sociedade acreana permanece como parte da história da DPE-AC.

A instituição afirmou ainda que a memória do defensor continuará presente entre aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer e compartilhar sua caminhada.