Trio é preso após sequestro de assessor e roubo de R$ 50 mil na BR-364, no Acre

Suspeitos foram localizados pela PM após assessor ser abordado por criminosos armados no trecho entre Rio Branco e Bujari

Momento da prisão/Foto: ContilNet

Os monitorados por tornozeleira eletrônica M.H.L.S., de 23 anos, K.J.V.M., de 20, e R.S.C., de 35 anos, que ainda não tinha passagem pela polícia, foram presos na tarde desta segunda-feira (21), suspeitos de participação no sequestro de um assessor parlamentar e no roubo de R$ 50 mil na BR-364, no município de Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações da Polícia Militar, o assessor, que não teve o nome divulgado, trafegava em um veículo Tera, de cor branca, no sentido Rio Branco/Bujari, quando foi interceptado por três criminosos que estavam em um Voyage, também de cor branca.

De acordo com o relato policial, os criminosos estavam armados. Dois deles desceram do Voyage, abordaram o assessor e o obrigaram, sob grave ameaça de morte, a continuar dirigindo o próprio veículo. Dentro do Tera estava a quantia de R$ 50 mil.

Populares que presenciaram a abordagem e o sequestro acionaram a Polícia Militar. Uma equipe do destacamento do Bujari foi até a BR-364, nas proximidades da balança do município, onde localizou o Voyage utilizado pelos criminosos.

Durante a abordagem, um dos suspeitos foi preso. Aos policiais, ele teria informado que os outros dois comparsas estavam no veículo da vítima e retornavam em direção a Rio Branco.

A informação foi repassada via rádio para as demais equipes. Policiais da Companhia ROTAM, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), conseguiram localizar o Tera de cor branca saindo do município de Bujari, em direção a Rio Branco.

Segundo a polícia, no momento da abordagem houve troca de tiros. Os criminosos teriam efetuado dois disparos contra a guarnição da ROTAM, que revidou. M.H.L.S. foi atingido por um disparo no ombro esquerdo.

O outro suspeito tentou fugir por uma área de mata, mas acabou localizado e preso pelos policiais. O assessor parlamentar foi retirado do veículo e, segundo as informações iniciais, não sofreu ferimentos.

Durante a ação, os policiais recuperaram os R$ 50 mil que estavam no interior do veículo. Também foi apreendido um revólver calibre .38, com três munições intactas, além de munições deflagradas.

Suspeita sobre origem do dinheiro será investigada

Além do sequestro e do roubo, a Polícia Civil deverá investigar a origem do dinheiro e as circunstâncias que levaram os criminosos a acompanhar o assessor.

Informações obtidas de forma extraoficial pela reportagem apontam que o assessor estaria sendo seguido desde o início do dia pelo grupo. A suspeita é de que os criminosos acreditavam que ele estivesse transportando uma quantia muito maior em dinheiro.

Ainda conforme informações extraoficiais, o assessor teria passado por quatro locais durante o trajeto e os criminosos acreditavam que ele estaria recolhendo ou transportando valores que seriam posteriormente levados para o município de Sena Madureira.

A reportagem também apurou que os suspeitos teriam mencionado aos policiais uma quantia de aproximadamente R$ 750 mil e afirmado que haviam recebido informações sobre a existência desse dinheiro de uma terceira pessoa.

Também surgiu a informação de que os valores poderiam estar relacionados a recursos de campanha de candidatos ao Governo do Acre e ao Senado Federal. Essa informação não foi confirmada oficialmente e deverá ser esclarecida durante a investigação.

A Polícia Civil deverá apurar, entre outros pontos, a origem dos R$ 50 mil recuperados, a procedência das informações que chegaram aos criminosos e se existe alguma relação entre os valores e atividades político-eleitorais.

Suspeitos são encaminhados à delegacia

K.J.V.M. e R.S.C. foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco, juntamente com o dinheiro recuperado, a arma de fogo e as munições apreendidas.

M.H.L.S. foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco com ferimento por arma de fogo no ombro esquerdo. Segundo as informações repassadas, ele deu entrada na unidade de saúde em estado estável e, após receber alta médica, será levado à delegacia.

O caso foi apresentado à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação. As autoridades deverão apurar a participação de cada um dos envolvidos, a dinâmica do sequestro, a origem dos valores e quem teria fornecido aos criminosos as informações sobre o dinheiro.

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