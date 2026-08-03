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Senar destaca qualificação e protagonismo feminino na Expoacre 2026

O estande oferece uma série de cursos e demonstrações técnicas ao longo da programação da feira

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Senar destaca qualificação e protagonismo feminino na Expoacre 2026
Senar está presente na Expoacre/Foto: ContilNet

Com mais de 30 anos de atuação, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-AC), integrante do Sistema Federação da Agricultura, trouxe para o Expoacre 2026 uma programação robusta voltada para a inovação, desenvolvimento tecnológico e a valorização do homem e da mulher do campo.

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De acordo com a gerente técnica do Senar, Márcia Freire, o objetivo principal da instituição é qualificar e melhorar a qualidade de vida de quem produz. No estande da entidade na feira, o público encontra uma vitrine de capacitações e ações práticas.

“O Senar existe para qualificar o homem do campo e melhorar a sua qualidade de vida. Nós não estamos preocupados somente com a produção e com a melhoria dela, mas também com a saúde de quem produz no nosso estado”, disse durante entrevista na transmissão ao vivo do ContilNet.

Alinhado à proposta de inovar a cada edição, o estande oferece uma série de cursos e demonstrações técnicas ao longo da programação da feira.

Outro grande destaque da programação na Expoacre é a valorização do protagonismo feminino no setor produtivo. Nesta sexta-feira, a partir das 8h, será realizado o 1º Encontro das Mulheres da Cadeia do Agronegócio, reunindo pequenas, médias e grandes produtoras rurais.

A agrônoma e pecuarista Elimar Teixeira ressalta a relevância do evento para fortalecer a união e a representatividade feminina em toda a cadeia de produção que abastece as mesas da população.

“A gente está fazendo esse evento voltado exclusivamente para as mulheres do campo e toda essa cadeia que é construída, que leva até vocês a saúde da mesa, e isso é muito importante, porque é através dessa cadeia de produção que nós temos a qualidade alimentícia nas nossas mesas”, afirma Elimar Teixeira.

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