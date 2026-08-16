Rio Acre perde 44 centímetros em oito dias e volta a subir na capital

Rio Acre volta a marcar 2 metros na capital/Foto: Reprodução

O nível do Rio Acre caiu 44 centímetros em oito dias de monitoramento em Rio Branco, entre 9 e 16 de agosto. Apesar do recuo acumulado, o manancial voltou a apresentar uma leve elevação nos últimos dois dias e alcançou 2 metros na manhã deste domingo (16).

De acordo com os boletins da Defesa Civil Municipal, o rio marcava 2,44 metros no dia 9 de agosto. Desde então, o nível apresentou quedas consecutivas até chegar a 1,90 metro na sexta-feira (14), a menor marca registrada no período analisado.

A tendência começou a mudar no sábado (15), quando a medição apontou 1,92 metro. Neste domingo, o nível chegou a 2 metros, uma recuperação de 10 centímetros em relação ao ponto mais baixo.

Veja a variação do Rio Acre nos últimos oito dias

9 de agosto: 2,44 metros;

10 de agosto: 2,26 metros;

11 de agosto: 2,18 metros;

12 de agosto: 1,98 metro;

13 de agosto: 1,94 metro;

14 de agosto: 1,90 metro;

15 de agosto: 1,92 metro;

16 de agosto: 2 metros.

Durante os oito dias, foram registrados 28,2 milímetros de chuva. Quase todo o volume, 27,8 milímetros, caiu em apenas 24 horas, entre os dias 10 e 11. Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, essa quantidade corresponde a cerca de 60% dos 46,5 milímetros esperados para todo o mês de agosto.

Apesar do volume expressivo concentrado em uma única madrugada, Falcão explicou que chuvas intensas e mal distribuídas não são suficientes para amenizar a crise hídrica. Para contribuir com a recuperação do rio, a precipitação precisa ocorrer de maneira mais regular e alcançar também as áreas das cabeceiras e dos afluentes.

O Rio Acre permanece muito distante das cotas de alerta e de transbordamento, estabelecidas em 13,50 e 14 metros, respectivamente. Ainda assim, a Defesa Civil mantém o acompanhamento diário por causa do período de estiagem e dos baixos níveis registrados na capital.