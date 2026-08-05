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Rio Branco aumenta nota e conquista 2º lugar no Ideb, anuncia Alysson

Com esse desempenho, Rio Branco assegurou a segunda melhor posição geral

Por Anieli Amorim, ContilNetAtualizado
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Rio Branco aumenta nota e conquista 2º lugar no Ideb, anuncia Alysson
Prefeito Alysson Bestene/Foto: ContilNet

A qualidade da educação municipal de Rio Branco voltou a se destacar no cenário nacional. Divulgado nesta quarta-feira (5) e anunciado pelo prefeito da capital, Alysson Bestene, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) referente ao ano de 2025 revelou que a capital acreana alcançou a nota 6,8 nos anos iniciais do ensino fundamental.

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A nota mostra um avanço em relação à marca de 6,4 obtida em 2023.

Prefeito Alysson Bestene/Foto: ContilNets, ficando a apenas um décimo de Curitiba e Teresina, que lideram o ranking com nota 6,9.

Alysson reforçou que a conquista mostra o esforço da equipe no período em que o atual prefeito, Alysson Bestene, esteve à frente da Secretaria Municipal de Educação (Seme), conduzindo diretamente as ações pedagógicas.

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