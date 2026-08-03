“Rio Branco, eu te amo demais”: Mailza posta bastidores com Leonardo

Antes de abrir a programação de shows nacionais no Parque de Exposições Wildy Viana, sertanejo fez adaptação do clássico

Sertanejo adaptou trecho do sucesso "Te Amo Demais" para saudar o público da capital/ Foto: Instagram

A governadora Mailza Assis compartilhou nas redes sociais um registro dos bastidores com o cantor Leonardo na noite deste domingo (2/8). O encontro ocorreu minutos antes de o sertanejo subir ao palco principal da Expoacre 2026 para abrir a sequência de atrações nacionais que animarão o público no Parque de Exposições Wildy Viana ao longo da semana.

Durante a descontraída interação no camarim, o artista fez uma adaptação no refrão de seu célebre sucesso “Te Amo Demais” e declarou o carinho pela capital acreana ao cantar o trecho “Rio Branco, eu te amo demais”.

A apresentação de Leonardo marcou o segundo dia oficial da maior feira agropecuária do Estado, que teve início no sábado (1º) com a tradicional cavalgada e segue até o próximo domingo (9).

Embalado pelos clássicos do sertanejo romântico, o público acompanhou o repertório do artista, que inaugurou o ciclo de grandes performances programadas para o evento.

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