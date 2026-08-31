Rio Branco tem a 2ª pior qualidade do ar no Brasil nesta segunda-feira

A IQAir alerta principalmente para os cuidados com grupos mais sensíveis à poluição do ar.

Qualidade do ar em Rio Branco fica 3 vezes pior que o recomendado — Foto: ContilNet

A capital acreana, Rio Branco, aparece como a segunda cidade com a pior qualidade do ar no Brasil nesta segunda-feira (31), segundo dados da plataforma de monitoramento IQAir. Com índice de poluição do ar abaixo somente do município de Cabedelo, na Paraíba.

Por volta das 8h, o Índice de Qualidade do Ar (AQI) na capital acreana estava em 63, nível classificado como “moderado”. A concentração de partículas finas PM2.5, consideradas prejudiciais à saúde, estava 3,2 vezes acima do valor estabelecido pela diretriz anual da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Diante do cenário, a IQAir alerta principalmente para os cuidados com grupos mais sensíveis à poluição do ar. Entre as recomendações está a redução de exercícios e outras atividades físicas ao ar livre.

Caso seja necessário sair de casa, a orientação é utilizar máscara adequada para diminuir a exposição às partículas.