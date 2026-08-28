Fábio Rueda proferiu um discurso inflamado durante o ato político realizado no salão de eventos Gran Reserve, em Rio Branco. Dirigindo-se prioritariamente aos trabalhadores da área da saúde — categoria da qual faz parte e orgulhosamente integra, o parlamentar ressaltou a coragem dos profissionais, relembrou os desafios enfrentados pela capital desde 2020 e defendeu a continuidade de projetos voltados ao setor no Acre.
Rueda destacou a importância de reconduzir o deputado estadual Adailton Cruz à Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), enfatizando que o trabalho em prol da saúde pública exige continuidade e união. “O desafio é gigantesco e não dá para fazer sozinho. Precisamos unir forças e dar sequência a quem realmente batalhou e mostrou que era possível fazer muito mais pela nossa população”, declarou o parlamentar.
Um dos pontos centrais da fala de Fábio Rueda foi o apelo direto aos eleitores para que dêem uma oportunidade às lideranças femininas que compõem o grupo político, destacando os nomes de Mailza Assis e Jéssica Sales.
O deputado enfatizou que ambas possuem histórico e atuação vinculados ao setor da saúde, o que as credencia para liderar importantes transformações no Poder Executivo e na representação do estado. “Peço a vocês que considerem a nossa governadora Mailza Assis e a Jéssica Sales, duas mulheres da saúde, compromissadas com o nosso povo e que têm grandes planos para o futuro do Acre. Com a força de vocês na Câmara Federal, na Assembleia e no Senado com o nosso senador Márcio Bittar, faremos muito mais”, conclamou Rueda.