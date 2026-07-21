Secretária de Saúde de Epitaciolândia esclarece denúncias sobre TFD

Gestora afirmou que as críticas partiram de pessoas que desconhecem o funcionamento do programa. — Foto: Reprodução

A secretária municipal de Saúde de Epitaciolândia, Marinete Mesquita, divulgou um vídeo nas redes sociais oficiais da Secretaria de Saúde para esclarecer denúncias e acusações veiculadas recentemente por um veículo de comunicação do Alto Acre envolvendo o serviço de Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

Durante o pronunciamento, a gestora afirmou que as críticas partiram de pessoas que desconhecem o funcionamento do programa. Segundo ela, o Tratamento Fora de Domicílio é um serviço de responsabilidade do Governo do Estado, não sendo atribuição legal da Prefeitura de Epitaciolândia.

Apesar disso, Marinete destacou que tanto a gestão anterior quanto a atual administração municipal têm realizado o transporte de pacientes até os locais de atendimento por uma questão de humanidade e compromisso com a população, mesmo sem haver obrigação legal para a prestação desse serviço.

A secretária também saiu em defesa da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, ressaltando que o trabalho desenvolvido pela pasta é pautado pelo respeito aos pacientes e pela busca constante de soluções que garantam o acesso ao tratamento de quem mais precisa.

Segundo a gestora, a prioridade da administração municipal é assegurar que a população receba atendimento com dignidade, reforçando que a equipe permanece empenhada em prestar assistência e encontrar alternativas para atender as demandas da saúde pública no município.

VÍDEO: