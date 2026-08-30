PC divulga nota sobre acidente com mortes na BR-364 e explica indiciamento

A Polícia Civil do Estado do Acre divulgou nota pública informando o indiciamento do motorista envolvido em um acidente de trânsito que provocou a morte de três pessoas e deixou uma quarta vítima ferida na rodovia BR-364. A colisão ocorreu no trecho compreendido entre os municípios de Feijó e Tarauacá, no interior do estado.
O condutor do automóvel foi localizado e detido por guarnições da Polícia Militar nas proximidades do local do acidente, logo após ter deixado a cena da colisão sem prestar assistência às vítimas.
Durante a abordagem policial e em depoimento posterior prestado na delegacia, o motorista confirmou ter ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo.
Em nota assinada pelo delegado-geral da Polícia Civil, Pedro Paulo Buzolin, a instituição esclareceu que o delegado responsável pelo caso indiciou o investigado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor — modalidade em que não há a intenção explícita de matar —, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro.
De acordo com o comunicado oficial, a tipificação adotada nesta etapa inicial considera a ausência, até o momento, de elementos jurídicos suficientes para sustentar a caracterização de dolo eventual na conduta do motorista.
A Polícia Civil ressaltou que as apurações continuam em andamento para detalhar as circunstâncias do choque rodoviário. Caso surjam novas provas ou laudos periciais ao longo da instrução do inquérito, a classificação do delito poderá ser alterada pela autoridade policial.
O investigado permanece sob custódia e será encaminhado ao Poder Judiciário para a realização da audiência de custódia.
Nota na Íntegra:
A Polícia Civil do Acre informa que investiga um grave acidente de trânsito ocorrido entre os municípios de Feijó e Tarauacá, que resultou na morte de três pessoas e deixou uma quarta vítima ferida.
O motorista envolvido no acidente foi localizado e preso pela Polícia Militar nas imediações do local, após ter abandonado o veículo e deixado de prestar socorro às vítimas. Durante as diligências, o condutor admitiu aos policiais militares que havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente. A informação também foi confirmada durante seu interrogatório perante a Polícia Civil.
Após a análise dos elementos reunidos até o momento, o delegado de polícia responsável pelo inquérito procedeu ao indiciamento do investigado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no Código de Trânsito Brasileiro, considerando que, nesta etapa das investigações, ainda não foram reunidos elementos suficientes para afirmar a existência de dolo na conduta.
A Polícia Civil esclarece, contudo, que as investigações permanecem em andamento, com a realização das diligências necessárias para o completo esclarecimento das circunstâncias do acidente e da conduta do investigado. A classificação jurídica dos fatos poderá ser reavaliada caso surjam novos elementos no decorrer da investigação.
Após a conclusão dos procedimentos policiais, o preso será apresentado ao Poder Judiciário para audiência de custódia.
A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a apuração rigorosa dos fatos, a responsabilização dos envolvidos e o respeito ao devido processo legal.
Pedro Paulo Buzolin
Delegado-Geral de Polícia Civil do Acre