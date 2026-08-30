PC divulga nota sobre acidente com mortes na BR-364 e explica indiciamento

Condutor admitiu consumo de álcool antes da batida entre Feijó e Tarauacá

Indiciamento por homicídio culposo considera a fase inicial da coleta de provas na rodovia/ Fot0: Reprodução

A Polícia Civil do Estado do Acre divulgou nota pública informando o indiciamento do motorista envolvido em um acidente de trânsito que provocou a morte de três pessoas e deixou uma quarta vítima ferida na rodovia BR-364. A colisão ocorreu no trecho compreendido entre os municípios de Feijó e Tarauacá, no interior do estado.

O condutor do automóvel foi localizado e detido por guarnições da Polícia Militar nas proximidades do local do acidente, logo após ter deixado a cena da colisão sem prestar assistência às vítimas.

Durante a abordagem policial e em depoimento posterior prestado na delegacia, o motorista confirmou ter ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo.

Em nota assinada pelo delegado-geral da Polícia Civil, Pedro Paulo Buzolin, a instituição esclareceu que o delegado responsável pelo caso indiciou o investigado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor — modalidade em que não há a intenção explícita de matar —, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com o comunicado oficial, a tipificação adotada nesta etapa inicial considera a ausência, até o momento, de elementos jurídicos suficientes para sustentar a caracterização de dolo eventual na conduta do motorista.

A Polícia Civil ressaltou que as apurações continuam em andamento para detalhar as circunstâncias do choque rodoviário. Caso surjam novas provas ou laudos periciais ao longo da instrução do inquérito, a classificação do delito poderá ser alterada pela autoridade policial.

O investigado permanece sob custódia e será encaminhado ao Poder Judiciário para a realização da audiência de custódia.

Nota na Íntegra:

