Acre deve registrar altas temperaturas na última semana de julho/Foto: Suene Almeida, ContilNet

O forte calor continua predominando no Acre e não dará trégua até o encerramento do mês de julho. A previsão indica máximas elevadas que podem alcançar os 36ºC em todo o estado, com maior intensidade nas regiões leste e sul. A previsão foi publicada no site O Tempo Aqui, do meteorologista Davi Friale.

Na capital, o sábado anterior (25) já havia registrado a marca mais alta do ano até então, com 35,1ºC.

Apesar das tardes abafadas, o início das manhãs reserva temperaturas mais amenas, com mínimas oscilando entre 21ºC e 24ºC em território acreano.

Quanto às precipitações, o cenário é de chuvas isoladas e rápidas, embora haja alerta para a ocorrência pontual de temporais acompanhados de ventania em algumas localidades. No último sábado, um temporal na região central de Rio Branco acumulou 8,4 mm de chuva às margens do rio Acre, segundo dados monitorados pela Agência Nacional de Águas.

Os ventos sopram predominantemente do setor norte, variando entre calmos e fracos, com rajadas moderadas vindas dos quadrantes noroeste e nordeste.

Por fim, os prognósticos meteorológicos afastam qualquer possibilidade de chegada de uma onda de frio polar ao estado pelo menos até o dia 5 de agosto.