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Quem puder contribuir pode fazer a doação via Pix 03791706209/Foto: reprodução

A família da jovem Reginaria Bandeira da Silva, de 22 anos, iniciou uma campanha solidária para arrecadar recursos que ajudem a custear o translado do corpo, além das passagens das duas irmãs e da filha da vítima para o deslocamento até Marechal Thaumaturgo, onde será realizado o sepultamento.

Quem puder contribuir pode fazer a doação via Pix 03791706209, em nome de Regiane Bandeira da Silva.

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A família destacou que qualquer contribuição, independentemente do valor, será de grande importância para ajudar a custear as despesas neste momento de dor.

Reginaria estava desaparecida desde o último sábado (25), quando foi vista pela última vez na companhia de José Silva, com quem mantinha um relacionamento.

A jovem foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (27), em uma área de mata às margens da rodovia AC-10, no km 18, na zona rural de Rio Branco.

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Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é José Silva dos Santos, companheiro da vítima. Ele confessou o assassinato e indicou aos investigadores o local onde havia escondido o corpo de Reginaria.