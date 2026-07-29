Velloso marca convenção que deve oficializar candidatura ao Senado

O deputado federal Eduardo Velloso marcou para a próxima segunda-feira (3), em Rio Branco, a convenção estadual da Federação Renovação Solidária, formada pelo Solidariedade e pelo PRD. O encontro deve oficializar a candidatura do parlamentar ao Senado nas eleições deste ano.

A convenção será realizada a partir das 17h, na Rua Rui Barbosa, nº 81, no Centro da capital, ao lado do Hotel Inácio. Presidente da federação no Acre, Velloso assinou o edital de convocação do evento, que reunirá dirigentes, filiados e pré-candidatos das duas siglas.

Além da definição da candidatura ao Senado e das respectivas suplências, os partidos também irão homologar os nomes que disputarão vagas de deputado federal e deputado estadual. A pauta inclui ainda a definição das alianças para a eleição majoritária, dos números e dos nomes de urna dos candidatos.

Segundo Velloso, a convenção representa o momento de apresentar ao eleitorado o projeto político construído pela federação.

“A convenção é o momento em que organizamos o nosso time e apresentamos ao Acre um projeto construído com diálogo. O Solidariedade e o PRD chegam unidos, com bons nomes e disposição para trabalhar pelo estado”, afirmou.

Caso tenha o nome homologado, Velloso entrará oficialmente na disputa por uma das duas vagas do Acre no Senado Federal. Médico oftalmologista e deputado federal, ele afirma que pretende levar para a campanha a experiência adquirida na área da saúde e durante o mandato na Câmara dos Deputados.

“Passei grande parte da minha vida cuidando das pessoas como médico. Na Câmara, consegui ampliar esse trabalho e ajudar o Acre em outras áreas. Agora, quero colocar essa experiência à disposição para fazer ainda mais no Senado”, declarou.

Desde que assumiu a presidência estadual da Federação Renovação Solidária, Velloso tem conduzido a articulação política entre Solidariedade e PRD no Acre, participando da formação das chapas proporcionais e do fortalecimento das duas legendas nos municípios acreanos. A convenção de segunda-feira marcará o início oficial da participação da federação na disputa eleitoral de 2026.