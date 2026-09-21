Bittar destacou a relação histórica que mantém com Sena Madureira e com a família de Elvis

Senador ao lado do vice-prefeito/Foto: Reprodução

O vice-prefeito de Sena Madureira, Elvis Dany, declarou apoio à candidatura de Márcio Bittar (PL) ao Senado nas eleições deste ano. O anúncio foi feito em um vídeo gravado pelos dois e publicado nas redes sociais.

Na gravação, Bittar destacou a relação histórica que mantém com Sena Madureira e com a família de Elvis. O senador lembrou que chegou ao município ainda aos 10 anos de idade e afirmou ter orgulho de dizer que é “criado em Sena Madureira”.

Bittar também recordou a relação com o pai do vice-prefeito, o cantor J. Alves, que, segundo ele, animava os bailes da cidade quando era jovem.

“Eu sou senamadureirense. Meu coração, Sena me acolheu desde 10 anos de idade, acolheu meu pai, minha família. Então, onde eu ando, no Brasil e fora, qualquer lugar que eu vou, tenho orgulho de falar: eu sou criado em Sena Madureira”, afirmou.

Ao anunciar o apoio, Bittar disse que Elvis teria escolhido um de seus dois votos para a disputa pelo Senado. O parlamentar também relacionou sua candidatura ao projeto político que reúne o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e a candidata ao governo do Acre, Mailza Assis.

“Um desses dois votos é para mim, para esse projeto que liga Márcio Bittar, Bolsonaro, Flávio e a Mailza para governo”, declarou.

Elvis Dany, por sua vez, afirmou que a relação com Bittar foi construída a partir da amizade entre o senador e seu pai. O vice-prefeito disse ter “um nível alto de confiança” no candidato e declarou apostar em sua reeleição.

“Eu que agradeço, senador, pela receptividade, pela atenção dada e pelo trabalho que você faz pelo Acre e pelo Brasil. E a minha relação com o Márcio veio justamente como você falou, do meu pai. Então existe aqui um nível de confiança, um nível alto de confiança”, afirmou.

Na sequência, Elvis confirmou o apoio à candidatura de Bittar e disse que pretende trabalhar ao lado do senador.

“Então eu aposto na sua reeleição e no que você tem muito ainda a fazer pelo nosso Acre. Obrigado. Vamos fazer. Vamos fazer juntos”, completou.

A manifestação de Elvis amplia o apoio político a Bittar em Sena Madureira, município onde o senador mantém uma relação política e pessoal construída ao longo de décadas.