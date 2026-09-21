O vídeo foi publicado por Guthiane com um convite para quem gosta de experiências fora do comum e de atividades ao ar livre./ Foto: reprodução

Uma aventura em meio à natureza dentro de Rio Branco foi registrada em vídeo pela fotógrafa acreana Guthiane Melo e compartilhada nas redes sociais. Nas imagens, ela mostra a experiência vivida dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Amapá, em um passeio que reúne contato com a floresta, aventura e paisagens naturais.

O vídeo foi publicado por Guthiane com um convite para quem gosta de experiências fora do comum e de atividades ao ar livre. Na legenda, a fotógrafa brincou com o jeito acreano de encarar aventuras em meio à natureza.

“Nem parece que somos acreanos do pé rachado, né? A gente ama esse tipo de rolê: aventura bem raiz, cheia de emoção e histórias para contar!”, escreveu.

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A experiência é proporcionada e divulgada pelo perfil Kuatro Elementos, que realiza atividades de aventura dentro da APA Amapá, oferecendo atividades como passeio de caiaque, trilhas, escalada e descida de tirolesa. A proposta é levar os participantes para uma vivência mais próxima da natureza, explorando o ambiente e aproveitando as características da área.

No vídeo, Guthiane registra diferentes momentos do passeio e mostra a paisagem do local, apresentando aos seguidores uma alternativa para quem busca aventura e contato com áreas naturais sem precisar sair de Rio Branco.

A publicação também serviu para revelar o espaço a quem ainda não conhecia a atividade. Ao compartilhar o registro, a fotógrafa perguntou aos seguidores se eles sabiam onde ficava o cenário mostrado nas imagens e revelou que o local está dentro da APA Amapá.